Moderate islamister erklærer seier i lokalvalg i Tunisia

Det moderate islamistpartiet Ennahda har erklært seier i lokalvalget i Tunisia, hvor valgdeltakelsen bare var på 34 prosent.

En valgdagsmåling tyder på at Ennahda fikk 27,5 prosent av stemmene, ifølge en statlig TV-kanal i landet. Det sekulære partiet Nidaa Tounes ligger an til å få 22,5 prosent.

– Dette resultatet er en belønning til det nye tolerante og demokratiske Ennahda, sier en representant for Ennahda til nyhetsbyrået Reuters.

Ennahda sitter i regjering sammen med Nidaa Tounes, og det var på forhånd ventet at de to partiene ville gjøre det best i lokalvalget.

At dette også ble resultatet, er viktig for den politiske balansen i Tunisia, ifølge Ennahda-talsmann Imed Khemiri.

Valgdeltakelsen var imidlertid bare på 33,7 prosent, ifølge valgkommisjonen. Mange unge tunisiere er misfornøyd med høy arbeidsledighet og økonomiske problemer som preger landet.

Lokalvalget var det første i Tunisia siden folkeopprøret i 2011, som bidro til å utløse den arabiske våren. Politifolk og soldater stemte for en uke siden, mens andre tunisiere gikk til urnene søndag.

(©NTB)

