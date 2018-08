Moderaterna-leder: 20 år med veldig feilslått integreringspolitikk

Moderaternas partileder Ulf Kristersson med uvante toner.

- Svensker har mistet tiltroen til staten, og landet betaler prisen for 20 år med veldig feilslått integreringspolitikk av både høyre- og venstreregjeringer, sier Moderaterna-leder Ulf Kristersson til Financial Times, skriver VG i papirutgaven tirsdag.

Kristersson beskriver situasjonen med skytinger og bilbrenninger som minst like alvorlig som finanskrisen på 90-tallet. Da økte den svenske sentralbanken renten på kortsiktige lån på kort tid fra 16 til 500 prosent,

ifølge SNL, og flere banker måtte reddes.

Det sittende regjeringspartiet Socialdemokraterna ligger an til et historisk dårlig valg, samtidig som det innvandringskritiske partiet

Sverigedemokraterna kan komme til å gjøre et brakvalg.

Samfunssdebattant Kjetil Rolness har fått med seg Kristerssons uttalelser til Financial Times og Foreign Policy. Rolness er kritisk og i et innlegg på Facebook skriver han følgende under tittel «Arkivgull med Sveriges neste statsminister»:

- Moderaternas partileder Ulf Kristersson forsøker i disse dager å oppnå troverdighet som kritiker av innvandrings- og integreringspolitikken. Men hva sa han i et intervju som leder av MUF (Sveriges Unge Høyre) i 1989?, skriver Rolness og gjengir hva Kristersson sa:

– Moderaterne skal stå for at Sverige skal ha så åpne grenser som mulig. Den moderate politikken, de moderate ideene må gjelde i alle spørsmål. Også innvandrings- og flyktningspørsmålet. Alle våre ideer om åpenhet og toleranse, og frihet for enkeltindividet må gjelde alle mennesker, ikke bare svensker, men for alle mennesker overalt.

- Men synes du at man skal ta imot flere, enn man hittil har gjort?

- Ja, jeg tror det ville vært store mulighet for å ta imot flere mennesker til Sverige, om vi hadde villet det. Problemet er jo ikke at mennesker kommer hit og vil ha masse av oss. Problemet er faktisk at mennesker søker seg bort fra undertrykkelse, fra krig, fra tortur og død i mange tilfeller.

