Modernas vaksine er 94,1 prosent effektiv - her er tre grafer som forklarer hva det betyr

Tre bilder som viser hvordan 30.420 personer var med på en revolusjon.

I løpet av en langhelg skal Moderna i praksis ha designet sin nye vaksine, og 42 dager senere ble den satt for første gang på et menneske.

Men det skulle likevel bli en lang vei før vaksinen ble godkjent for bruk rundt nyttår.

Og nå har The New England Journal of Medicine publisert dataene fra den store fase 3-studien som lå til grunn for godkjennelsen av vaksinen. Studien pågikk frem til 30. oktober i fjor.

Totalt 30.420 personer var deltakere, der halvparten fikk to doser med den nye mRNA-vaksinen, og den andre halvparten fikk placebo (saltvann).

94,1 prosent effektiv

Det har lenge vært kjent at vaksinen er 94,1 prosent effektiv, men i den store studien viser de frem hva dette praksis betyr.

På tidslinjen under viser man forskjell i andel positive covid-19-prøver for de to gruppene, og hvordan det utviklet seg over tid.

Indikasjonen er at vaksinen ser ut til å ha betydelig effekt allerede før andre dose var satt.

Resultatet etter 120 dager var følgende:

Placebo: 185 symtomatiske, 30 med alvorlig sykdom

Vaksine: 11 symptomatiske, 0 med alvorlig sykdom





Noe dårligere effekt på eldre

Ifølge studien er det liten forskjell i effektiviteten mellom forskjellige grupper, men den ser ut til å ha en noe dårligere effekt for gruppen over 65 år.

Bivirkninger

Stort sett alle former for injeksjoner har bivirkninger, og resultatene fra studien viser at selv saltvannsinfeksjoner til dels ga alvorlige bivirkninger hos enkelte pasienter.

I underkant av 50 prosent av deltakerne som ikke fikk den ekte vaksinen rapporterte om såkalte systemiske bivirkninger, og da særlig hodepine og slapphetsfølelse.

Det var likevel hevet over enhver tvil om at pasientene som fikk den ekte vaksinen fikk flere og til dels mer alvorlige bivirkninger. Testpersonene reagerte betydelig sterkere etter andre dose.

Praktisk talt alle som fikk vaksinen fikk smerter rundt stikkstedet.

I forbindelse med andre dose var det over halvparten som opplevde hodepine, slapphetsfølelse og muskelsmerter (myalgia).

Ifølge studien var alle bivirkningene forbigående.

