Molbo-vedtak om skjenkestopp 24.00

Hvor uvitende går det an å bli? Har noen i regjeringa vært på byen siste tretti døgn?

Da jeg hørte at regjeringa hadde bestemt «skjenkestopp etter midnatt», var jeg sikker på at det betydde at all alkoholservering på utesteder var bannlyst fra og med midnatt – natt til søndag 8. august.

Det viste seg å være feil. Regjeringa har faktisk vedtatt at det er lov å servere alkohol fra 08.00 om morgenen til 24.00, hver dag, hele uka gjennom. Men serveringa må altså stenge ved midnatt.

Les også: Nå er nordmenn flest positive til munnbind

Det er da jeg tenker: Hvor innelåst i regjeringskontorene er det mulig å befinne seg? Alle som har vært på byen - ikke bare i korona-tider, men generelt – veit at dette betyr:

Stormdrikking fram til 24.00

Tusen nachspiel fra rundt halv ett om natta til tidlig morgen.

Og hvordan kommer man seg til nachspielet? I taxi. Tettsittende; du tar ikke drosje to og to med tanke på smitte. Du tar drosje sammen med så mange mennesker som mulig, for å spare penger. Og 1-meter-regelen på nachspielet kan du bare glemme.

Skjønner virkelig ikke Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og helseminister Bent Høie dette?

Les også: Over 250 gjester kontaktes etter koronasmitte i Trondheim

Jeg ville hatt forståelse for at det ikke serveres alkohol på utesteder fra og med 8. august. Men skjenkestopp etter 24.00? Det er så dumt at jeg ikke finner ord.