Molde-direktør og to eliteseriespillere på vitnelisten i voldtektssak

I retten kom det også frem at den fornærmede kvinnen tok opptak av en samtale mellom seg selv og Molde-spiller Babacar Sarr da hun våknet.

MOLDE (Nettavisen): Tirsdag morgen startet rettssaken mot Molde-spiller Babacar Sarr. I Romsdal tingrett erkjente Molde-spilleren ikke straffskyld.

Babacar Sarr har spilt 16 av 18 seriekamper for Molde denne sesongen.

En av Ole Gunnar Solskjærs mest betrodde menn på banen står tiltalt for sovevoldtekt av en kvinne natt til 14. mai i fjor. Det alvorlige forholdet har en øvre strafferamme på ti års fengsel.

Spilleren har hele tiden nektet straffskyld, men har forklart til politiet at det har vært samleie mellom ham og den fornærmede kvinnen. Men han mener dette var frivillig.

Det er kalt inn totalt ti vitner i saken. Ett av vitnene er Molde-spiller Sonni Ragnar Nattestad, som er lånt ut til Aalesund som spiller på nest øverste nivå i OBOS-ligaen. Kristiandsund-spiller Amidou Diop er også kalt inn som vitne.

I tillegg står Molde-direktør Øystein Neerland på vitnelisten.

- Var i en leilighet til en jeg ikke kjente

Den fornærmede kvinnen startet sin forklaring med å fortelle om at hun hadde drukket nesten en hel flaske vin på vorspiel. Deretter dro hun og venner på byen, hvor hun til sammen drakk en eller to øl.

- Jeg kjente jeg var veldig full. Jeg husker ikke hva jeg har gjort etter vorspielet. Egentlig er det ganske svart, sa kvinnen i retten.

Hun husker heller ikke om hun møtte Sarr på noen av utestedene de var på, men byturen endte med at den fornærmede kvinnen og flere andre personer endte på nachspiel i leiligheten til Molde-spilleren.

- Det eneste jeg husker er at jeg var i en leilighet til en jeg ikke kjente. Jeg husker også at jeg satt meg ned, men ikke hvem som var der. Det neste jeg er at jeg våknet av at det lå noen over meg, og at jeg ikke ante hvem det var.

- Det eneste jeg la merke til var at han (tiltalte Sarr) hadde en oransje stripe på håret. Jeg kjente også at noe var galt, sa kvinnen.

F. v.: Kristiansund-spiller Amidou Diop, Molde-direktør Øystein Neerland, Molde-spiller Sonni Ragnar Nattestad, som er leid ut til Aalesund, må vitne i rettssaken mot Babacar Sarr.

I statsadvokatens videre utspørring av den fornærmede fortalte kvinnen at hun hadde vondt i underlivet. Klærne skal også ha ligget strødd på soverommet.

Kvinnen forklarte i retten at hun fikk panikk etter å ha våknet og at hun forsøkte å ta bilder av Sarr, som da skal ha blitt rasende.

- Det jeg husker fra da jeg våknet var at buksen lå nede på sengen. Så tenkte jeg at jeg måtte forsøke å ta bilde av ham fordi jeg ikke visste hvem det var. Da jeg prøvde å ta bilder av ham ble han veldig sint.

Etter hvert havnet mobilen hennes i vesken og havnet i en diskusjon med Sarr om hva som hadde skjedd. Ved en tilfeldighet skal telefonen ha havnet på videofunksjonen og tok dermed opp fire minutter og 19 sekunder av diskusjonen mellom kvinnen og Molde-spilleren.

- Du voldtok meg

Samtalen ble tatt opp klokken 04.56, søndag 14. mai, etter at kvinnen hadde våknet på nachspiel i leiligheten til Molde-spilleren. Deler av samtalen foregikk slik:

Kvinne: - Du voldtok meg.

Tiltalte: - Voldtok det?

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim.

Kvinne: - Ja, det gjorde du.

Tiltalte: - Hvordan kan jeg har voldtatt deg? Hvorfor skulle jeg voldta deg?

Kvinne: Hvordan kunne du voldta meg?

Tiltalte: - Nei, aldri.

(...).

Kvinne: - Jeg sovnet i leiligheten din.

Tiltalte: - Ja.

Kvinne: - Og du hadde sex med meg.

Tiltalte: - Hadde sex med deg?

Kvinne: - I søvne.

Tiltalte: - Jeg hadde ikke sex med deg.

På slutten av diskusjonen hevet Sarr stemmen, åpenbar påvirket av beskyldningene kvinnen rettet mot ham. Han tilbudte også å bestille taxi til kvinnen.

Opprørt over voldtektsanklager

Sarr forklarte i retten at de han og kvinnen hadde hatt frivillig samleie på nachspielet i hans leilighet i Molde.

- Vi danset litt, satte oss ned og pratet. Etter å ha pratet sammen en stund spurte jeg om hun ville bli med inn på soverommet, noe hun sa til, forklarte Molde-spilleren.

- Da vi kom inn på soverommet begynte vi å flørte. Det var ingen tvang eller aggressivt. Etter hvert endte vi i sengen og hadde samleie.

Sarr forklarte også at kvinnen selv tok av seg klærne, og at han også kledde av seg.

Advokat Mette Ekroll Nyland bistår den fornærmede kvinnen.

Ifølge Sarr gikk han ut igjen i stuen, til de andre som var på nachspielet, etter at han hadde hatt frivillig samleie med kvinnen.

- I stuen var vennene min fortsatt der, og vi snakket og lo. Etter en stund gikk alle sammen. Jeg gikk tilbake på soverommet, men trodde XX også var gått. Men hun lå på sengen. Deretter ba jeg henne om å gå.

Ifølge Sarr skal det ha vært på dette tidspunktet kvinnen våknet.

- Hun spurte meg, hva er det du gjør? Jeg sa jeg ikke hadde gjort noe. Så beskyldte hun meg for å ha voldtatt henne, som det kommer frem på videoen.

- Du hører på videoen at jeg er opprørt, men det blir man når noen anklager det for voldtekt.

