Mona Levin: - Sykkelstiene er renskrapet, mens gående går med livet i hendene

- Vi burde marsjere mot Rådhuset med fakler, tordner samfunnsdebattanten.

All snøen som får skientusiastene til å juble, skaper trøbbel i hovedstaden.

Du kan ikke unngå å legge merke til det; polerte sykkelstier, mens fortauene er glatte og strødd med vekslende hell.

Og - stadig flere fotgjengere som velger å gå i sykkelbanen fordi der er det svært få syklister å se.

En av dem som reagerer kraftig på dette er samfunnsdebattant Mona Levin.

Les også: Tredobler utbygging: Slik blir sykkel-Oslo i fremtiden



På Facebook skriver hun at:

«Sykkelstiene er renskrapet. Det kommer sikkert to syklister i døgnet. Fra Fodora. Men gående går med livet i hendene. Vi burde marsjere mot Rådhuset med fakler (og sand eller salt for sikkerhets skyld). Vi burde gjøre opprør. Hvorfor gjør vi ikke opprør mot de idiotiske prioriteringene?»

- Gå i sykkelstiene

Levin sier til Nettavisen at hun oppfordrer alle fotgjengere til å gå i sykkelstiene.

- Når det blir fullt nok der, kanskje kommunen rengjør fortauene for syklistene, sier hun til Nettavisen.

Hun sier det er et snev at humor i Facebook-innlegget, men mest alvor.

- Hele Oslo burde protestere høylytt mot prioriteringene som fører til at skattebetalerne, unge og gamle, faller og brekker det ene og det andre. Bare jeg kjenner til mange tilfeller i min krets, sier hun engasjert.

- I 2016 øremerket byrådet 20 millioner kroner til helårsdrift av sykkelveier. I 2017 økte dette budsjettet til 23 millioner kroner, og i 2018 øker det ytterligere med 6 millioner kroner.

- Syklistene kan vente til våren

Selv utstyrer hun seg med brodder:

- Jeg ser folk falle rundt meg, og det er slett ikke bare «gamliser». Hva koster alle bruddene og operasjonene som følge av fall samfunnet? Dette kan ikke være god nasjonaløkonomi. Nei – Norge er et vinterland, syklistene kan vente til våren når det likevel er så få av dem. Vi kan ikke ha det slik at fortauene nedprioriteres, sier hun.

43 millioner til sykkelstier

Oslo kommune opplyser at de prioriterer å holde deler av sykkelveinettet frie for snø og is gjennom hele vinteren.

- I 2016 øremerket byrådet 20 millioner kroner til helårsdrift av sykkelveier. I 2017 økte dette budsjettet til 23 millioner kroner, og i 2018 øker det ytterligere med 6 millioner kroner. De økte bevilgningene innebærer at en stadig større del av sykkelveinettet holder høy standard året gjennom, heter det på kommunens hjemmesider.

Kommunikasjonsrådgiver ved Ahus, Jan-Eirik Vestnes, sier til Nettavisen at de har fått inn rekordmange hoftebrudd hittil i år. - Vi registrerte 94 i januar, mot normalen på 60, sier Vestnes.

48 fallskader per døgn

«Ekstremglatta» merkes på Legevakten. Der var det per 6. februar registrert 48 fotgjengere med fallskader per døgn - eller til sammen 1800 - i 2018, ifølge NRK.

– Det har vært en hektisk start på 2018. Snø i marka og is i byen gir store utslag på skadestatistikken. Vi har rundet 1800 fotgjengere som har falt på vei og fortau hittil i år, og vi har bare kommet så vidt inn i februar, så dette er et høyt tall, sa avdelingsoverlege Knut Melhuus ved Oslo skadelegevakt.

Skadene oppstår naturlig nok i kroppsdelen som treffer bakken, med håndledd som mest utsatt.

Nettavisen har vært i kontakt med Legevakten som forteller at Melhuus ikke er tilgjengelig for ytterligere kommentar fredag.

Rekord i antall hoftebrudd

Kommunikasjonsrådgiver ved Ahus, Jan-Eirik Vestnes, sier til Nettavisen at de har fått inn rekordmange hoftebrudd hittil i år.

- Vi registrerte 94 i januar, mot normalen på 60, sier Vestnes.

- I hvor stor grad er glattisen årsaken til det?

- Det vet vi ikke, vi jobber med et dypdykk i tallene, sier han.

Les mer: Unormalt mange fallskader i Oslo så langt i år

- Strødd rekordmye

Ifølge Bymiljøetaten er det strødd 22.000 tonn med grus på glattisen i vinter - hvilket er rekord.

Seksjonsleder Joakim Hjertum for veiforvaltningen i Bymiljøetaten i Oslo innrømmer overfor NRK at grusprodusentene sliter med å holde tritt med å levere nok.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Hjertum til saken.

Les mer: Oslo har strødd ny grusrekord



Mest sett siste uken