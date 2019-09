Monica Mæland tordner: - Helt uakseptabelt av NRK

Ansvarlig statsråd fillerister statskanalen.

Folkeopplysningen på NRK har forsøkt å manipulere elever ved Lillestrøm videregående skole i et «skolevalg-eksperiment» ved hjelp av fake news.

«Fremmede makter» har siden før jul forsøkt å manipulere utfallet av valget, avslørte rektor Øivind Sørli elevene onsdag.

- Fullstendig uakseptabelt

- Dette er fullstendig uakseptabelt av NRK, sier en opprørt kommunal- og moderniseringsminister til Nettavisen.

Andreas Wahl og NRK-programmet Folkeopplysningen har brukt de intetanende elevene i et eksperiment for å utfordre demokratiet.

- Veldig alvorlig

Hun synes det er «veldig alvorlig» at statskanalen, finansiert av våre skattepenger, har lurt de unge.

- Det er veldig ugreit at de unge blir forsøkt lurt og manipulert av NRK, at de skal få et slikt første møte med demokratiet i praksis, sier hun.

- Nå må NRK rydde opp!

På sin side bruker hennes departement mye ressurser nettopp for å få flest mulig til å stemme:

- Vi bruker også mye ressurser på å advare mot fake news - og så gjør NRK dette, sier hun indignert.

Metodene har vært falske nyheter, valgomater og kjente profiler på sosiale medier for å få elevene til å stemme Senterpartiet.

Programleder Andreas Wahls eksperiment vekker sterke reaksjoner.

- Ingen opplæringsinstitusjon

- Hvilke konsekvenser bør dette få, Mæland?

- Nå må først og fremst NRK rydde opp. De er ingen opplæringsinstitusjon, de er et statsfinansiert mediehus.

- Hva vil du si til de elevene som er sinte og frustrerte og føler seg lurt?

- Jeg vil si at jeg forstår veldig godt om de både er sinte og opprørte, men jeg håper likevel de vil stemme mandag. Dette skulle ikke skjedd, sier hun.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra NRK-ledelsen og fra rektor Sørli.

Snorre Valen: - Virkelig ille

Reaksjonene i sosiale medier lar ikke vente på seg.

SVs tidligere nestleder, Snorre Valen, skriver på Twitter at:

«Dette, derimot, er virkelig ille. Mange av disse elevene har stemmerett. Hvilken rett har NRK til å tukle med beslutningsprosessen til unge velgere? Og hva ville de bevise? Vi har allerede sett hvordan slik manipulasjon fungerer i USA og UK.»