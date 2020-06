Monsterveien er snart borte!

- Det er et paradoks at MDG og de to andre partiene nå kjemper for en ny motorveitunnel i Oslo, skriver samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Av samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF)

Innbyggerne i Asker og Bærum fortjener en ny E18 vest for Oslo. Der ser nå ut til at den lange ventetiden snart kan være over. 18. juni debatterte Stortinget prosjektet, og jeg håper nå lokale myndigheter raskt får på plass den nødvendige lånegarantien slik at vi kan få satt gravemaskinene i arbeid med å legge trafikk under jorda. Det betyr bedre miljø, bedre trafikkflyt, bedre kollektivtransport – kort sagt bedre dager for svært mange.

Dagens E18 fungerer ikke: Endeløse køer hvor bussen står og stamper, støy og luftforurensning. Dette har innbyggerne sett fram til å bli kvitt med ny E18.

Likevel har motstanden mot prosjektet vært stor. MDG har markert seg som en innbitt motstander, og Viken trakk en garanti for låneopptak. Forhandlingene om E18 og Oslopakke 3 har vært lange. Og harde. Det er et paradoks at MDG og de to andre partiene nå kjemper for en ny motorveitunnel i Oslo. Dette prosjektet ligner på mange måter på E18-prosjektet de samme partienes Oslo-representanter kjemper mot. En stor forskjell er det riktignok: Prosjektet MDG sier ja til ligger i Oslo, prosjektet de sier nei til gjør det ikke.

Regjeringen har vært utålmodig etter å få dette viktige prosjektet i gang, og jeg er glad for at ny E18 vest for Oslo nå ser ut til å være nærmere en realisering. Fornebubanen er tett knyttet til ny E18, og jeg håper det betyr at også dette viktige og ønskede kollektivprosjektet snart blir realisert. Jeg regner med at grunneierne som skal bidra til Fornebubanen også blir fornøyde med at E18-prosjektet nå endelig ser ut til å løse seg.

Ny vei i tunnel, færre gjennomgående felt for personbiler på motorveien, bedre plass til bussen, mer sykkelvei, tryggere lokalveier, renere luft, mindre støy – alt dette kommer i stedet for dagens monstervei. Ny E18 er et byutviklings- og kollektivprosjekt – et grønt veiprosjekt for framtiden som løser problemer og skaper muligheter.

