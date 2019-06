Monterte sykkelsti-skilt feil veil: - Vet ikke hvordan det har skjedd

Det var nok flere som sperret opp øynene da et nytt sykkelsti-skilt var blitt montert opp ned. Oslo kommune sliter med å vite hva som har skjedd.

Midt mellom Skøyen og Bygdøy Allé, ved Drammensveien, har et nytt sykkelsti-skilt blitt montert opp. Problemet er bare at det burgunderrøde skiltet er snudd på hodet.

Egentlig skulle det vise veien til blant annet Vigelands- og Frognerparken, men nå risikerer forbipasserende i stedet å få for mye blod til hodet om de skal lese påskriften.

Det var en av Nettavisens tipsere som informerte om skiltet.

- Ikke kjennskap til

Det er Bymiljøetaten i Oslo som har ansvaret for skiltingen, men selv de sliter med å forstå hva som har skjedd.

- Det har jeg ikke kjennskap til. Jeg vet sannelig ikke hvordan det har endt opp sånn, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten til Nettavisen.

Han mener det nok er en ærlig feil som en sjelden gang kan oppstå.

- Det har jo skjedd tidligere at i hytten og styrten så ender et skilt med å bli montert feil vei. Og så er det er alltids strålende at noen følger med og sier ifra. Men heldigvis skjer det ikke ofte, forteller Kongsteien.

OPP NED: Sykkelsti-skiltet var nok ikke ment å se slik ut. Foto: Håvard Vege (Nettavisen)

Entreprenør på vei

Nå skal Bymiljøetaten få sendt ut en entreprenør som skal montere skiltet den riktige veien igjen.

- Det er godt å få vite slike ting så fort som mulig, så får vi sørget for at skiltet blir seende riktig ut, sier Kongsteien

Han vil ikke spekulere i hvem som har skylden i blemmen, men forteller at Bymiljøetaten har avtaler med tre entreprenør-selskaper. De har alle ansvar for forskjellige områder av byen.