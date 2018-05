Moon: Fredsavtale mellom Nord- og Sør-Korea ikke knyttet til amerikanske styrker

Sør-Koreas president Moon Jae-in avviser spekulasjoner om at en fredsavtale på Korea-halvøya gjør amerikanske styrker overflødige.

De to koreanske statene har teknisk sett vært i krig med hverandre siden 1950-tallet, men under det historiske møtet mellom Moon og Kim Jong-un ble det enighet om at de skal undertegne en permanent fredsavtale.

– De amerikanske styrkene i Sør-Korea er et anliggende som håndteres av alliansen mellom Sør-Korea og USA. Dette har ingenting å gjøre med undertegnelsen av en fredsavtale, sier Moon.

US Forces Korea (USFK) omfatter for tiden 28.500 soldatene som er forlagt på baser i Sør-Korea.

Presidenten tok opp dette spørsmålet etter at en av hans rådgivere i et tidsskrift antydet at en eventuell fredsavtale vil få konsekvenser for det amerikanske styrkenærværet i Sør-Korea.

Rådgiveren, Moon Cung-in, skrev i magasinet Foreign Affairs at det ville bli vanskelig å rettferdiggjøre et fortsatt amerikansk militært nærvær etter inngåelsen av en fredsavtale.

Rådgiveren har nå fått klar beskjed fra president Moons kontor om ikke å skape ytterligere uklarhet om dette spørsmålet.

