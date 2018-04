Moon og Kim håper å avslutte Koreakrigen før året er omme

Det historiske toppmøtet mellom Nord- og Sør-Korea endte med håp om at Koreakrigen kan avsluttes innen året er omme. Men for at det skal skje, må også USA med.

– Det er ingen grunn til at vi skal slåss med hverandre. Vi er ett land, sa Nord-Koreas leder Kim Jong-un i en tale under fredagens historiske toppmøte i den sørkoreanske landsbyen Goyang, like ved grensen til Nord-Korea.

I en felles erklæring lover både Kim og Sør-Koreas president Moon Jae-in å jobbe for at konflikten mellom de to landene avsluttes, og at hele halvøya blir fri for atomvåpen. Men det står ingenting konkret om hvordan atomnedrustningen skal oppnås.

– Det kommer ikke lenger til å råde krig på Koreahalvøya, sa de to lederne i erklæringen.

Koreakrigen, som varte fra 1950 til 1953, er ennå ikke formelt avsluttet. Det har ført til at grensen mellom de to landene i mange år har vært regnet som en av de mest spente.

Umulig uten USA

En endelig fredsavtale mellom de to landene vil imidlertid også måtte involvere USA og andre land som kjempet i krigen, ettersom Sør-Korea ikke var en direkte part i våpenhvileavtalen som ble inngått for over 60 år siden.

USAs president Donald Trump har vært positivt innstilt til samtalene mellom Kim og Moon, og det er også ventet et toppmøte mellom Trump og Kim i løpet av de neste ukene.

Tidligere har Kim åpnet for forhandlinger om Nord-Koreas atomvåpen i bytte mot at USA trekker tilbake de 28.500 amerikanske soldatene som er utplassert i nabolandet. Det er et bytte som Trump neppe er innstilt på.

Nytt toppmøte i nord

Under toppmøtet ble det også avtalt et nytt møte mellom Moon og Kim i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang til høsten, melder nyhetsbyrået Yonhap.

Fra og med 1. mai vil de to landene også stanse all propaganda via høyttalere ved den tungt militariserte grensen, og de vil også slutte å slippe ned flygesedler med propaganda over hverandres territorier.

Kim og Moon er dessuten enige om å snakke jevnlig sammen på telefonen og åpne et permanent kommunikasjonskontor mellom de to landene i den nordkoreanske byen Kaesong.

Det er også planlagt nye familiegjenforeninger 15. august for koreanere som ble splittet som følge av Koreakrigen.

Kulturutveksling

Kim og Moon har også varslet at de ønsker å bedre forholdet mellom nord og sør ved hjelp av felles arrangementer innen idrett og kultur.

For å hindre en ny opptrapping av konflikten har de også en intensjon om stanse alle fiendtlige handlinger både på land, til sjøs og i luften.

Blant annet skal det etableres en såkalt «fredssone» i et omstridt område til havs slik at fiskere fra begge land kan jobbe i fred og føle seg trygge.

I mai er det dessuten planlagt samtaler mellom militære ledere fra begge land for å finne ut hvordan spenningene kan reduseres ytterligere.

Mest sett siste uken