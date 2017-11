Moores kone tar ham i forsvar

Kayla Moore, kona til republikaneren Roy Moore, som den siste uken er blitt anklaget av flere kvinner for seksuell trakassering, tar ektemannen i forsvar.

– Han er den mildeste og snilleste mannen jeg noen gang har møtt. Han er gudfryktig, og han er kjærlig, og alle i dette lokalsamfunnet vet det, sa hun da paret nylig besøkte en frivillig brannstasjon i Alabama.

En rekke mennesker møtte opp mandag for å vise sin støtte til den 70 år gamle republikaneren som i disse dager stiller til valg på en plass i senatet.

– Det er våre kirkemedlemmer, familiemedlemmer og venner som er her, og dette er mennesker som kjenner ham på samme måte som jeg gjør, sa Moore.

Til sammen sju kvinner har anklaget ektemannen hennes for seksuell trakassering. De to siste i rekken sto fram onsdag.

Avviser anklagene

En av kvinnene er fra Moores hjemby Gadsden i Alabama. Hun hevder Moore tok på henne da hun oppsøkte advokatfirmaet hans i 1991. Det skriver nettavisen AL.com.

En annen kvinne sier Moore ba henne ut på date i 1982 da hun var 17 år gammel og han var i midten av 30-årene. Ifølge kvinnen sa han at han datet jenter på hennes alder hele tiden.

De fem andre kvinnene har fortalt at overgrepene og tilnærmelsene skal ha skjedd mens de alle var under 18 år. Den yngste har fortalt at hun var 14 da Moore angivelig forgrep seg på henne.

Moore har avfeid anklagene som falske og hevder å være utsatt for en svertekampanje.

Advokaten krever bevis

Moores advokat, Phillip Jauregui, stiller spørsmål ved flere av overgrepsanklagene.

– Jeg har aldri sett ham oppføre seg i det minste uanstendig mot noen kvinne, sier Jauregui.

Onsdag ba han blant annet Beverly Young Nelson (56), som hevder Moore begikk seksuelle overgrep mot henne da hun var tenåring, vise fram årboken hun hevder Moore signerte.

– Vi vil finne ut om den er ekte eller falsk, sa advokaten.

Partifeller ber Moore gå

Stadig flere av Moores partifeller ber ham trekke seg etter overgrepsanklagene. Den seneste i rekken er Paul Ryan, Republikanernes leder i Representantenes hus. Tidligere har også partiets leder i Senatet, Mitch McConnell, og flere andre partitopper oppfordret til det samme.

Det har også USAs president Donald Trump.

– I likhet med de fleste amerikanere, mener presidenten at gamle anklager alene ikke skal være nok til å ødelegge en persons liv, uttalte Trumps talskvinne Sarah Huckabee Sanders nylig, men la til at dersom anklagene er sanne, mener presidenten at Moore må trekke seg.

Mest sett siste uken