Mor dømt for sønnens død – slo toåringen fordi han nektet å spise pølse

En 24 år gammel kvinner er i Kansas dømt til 19 års fengsel for å ha slått sønnen bevisstløs så han senere døde, fordi han nektet å spise en pølse til frokost.

Det var i mai 2018 at Elizabeth Woolheaters sønn Anthony Bunn som toåringer flest ikke ville spise opp maten sin.

Ifølge The Wichita Eagle erkjente 24-åringen skyld etter tiltalen om uaktsomt drap i august i år, samt to tilfeller av barnemishandling.

Hun er nå idømt 19 år og fem måneders fengsel. Gutten døde to dager etter at han ble slått bevisstløs for å ha nektet å spise pølsa.

Woolheater har forklart at hun mistet besinnelsen og slo fordi han ikke ville spise maten, og at hennes kjæreste, Lucas Diel, deretter slo mer. Diel er tidligere dømt til 49 års fengsel i saken.

