Mor dømt til 2,5 års fengsel for mishandling av mann og barn

En mor er i Oslo tingrett dømt til 2 år og 6 måneders fengsel for fysisk og psykisk vold mot sin familie i 12 år. Aktors påstand var tre års fengsel.

Moren er i tillegg dømt til to års kontaktforbud og 150.000 kroner i oppreisning overfor det eldste barnet, skriver Rett24.

De fornærmede er kvinnens tidligere ektefelle og hennes tre barn. Volden har ifølge dommen primært rammet det eldste barnet, gjennom slag, spark, dytting, biting og lugging.

Kvinnens forsvarer, advokat Martin Hay sier dommen vil bli anket både på skyldspørsmålet og på straffutmåling.

– Det som er litt spesielt her, er at man har oppsøkt offentlig hjelpeapparat av eget initiativ. Barnevernet var informert ti måneder før saken ble anmeldt. Forholdene er ikke skjedd i skjul, det har vært gjort aktive forsøk på å få hjelp. Selve saksforholdet for øvrig er relativt vanlig. Det dreier seg om vold i nedre sjikt, hvor straffbarheten oppgraderes fordi det skjer over tid, og fordi det er barn involvert, sier Hay.

De to minste barna og eksmannen tilkjennes henholdsvis 50.000, 25.000 og 25.000 kroner i oppreisningserstatning.

(©NTB)