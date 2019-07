Mor fikk ikke med seg sønnen på buss i Oslo - sjåføren nektet å stoppe

Da bussdøren lukket seg mellom en mor og hennes sønn, oppsto det kaotiske tilstander inne på bussen. Bussjåføren stoppet ikke.

Mandag kveld oppsto det en spesiell situasjon på 37-bussen i Oslo. Idet en mor og hennes sønn skulle gå på bussen, lukket døra seg mellom dem, slik at moren kom på bussen, mens gutten sto igjen på holdeplassen mens bussen kjørte avgårde.

Fortvilet skal moren ha ropt til bussjåføren at han måtte stoppe, og en annen passasjer løp mot sjåføren for å gjøre ham oppmerksom på situasjonen.

- Dette var på 37-bussen fra Advokat Dehlis plass. Moren var redd og så sønnen løpe ved siden av bussen. Det var veldig trist å se på, sier Martine Wilhelmsen, som var på bussen og som jobber som vikar i Nettavisen.

STOPPET IKKE: Martine Wilhelmsen ble vitne til at en bussjåfør ikke stoppet da et barn ikke kom med på bussen. Foto: Privat

Amper stemning

Hun var vitne til hendelsen, og forteller at det ble en amper stemning mellom bussjåføren og passasjeren som forsøkte å hjelpe moren med å gi beskjed til sjåføren.

- En mann begynner å rope og løper frem til sjåføren, og sier at han må stoppe bussen, men bussjåføren nekter. Da ble det amper stemning, forteller Wilhelmsen.

Hun er usikker på barnets alder, men sier at gutten ikke så ut som om han var eldre enn åtte år.

Ifølge Wilhelmsen gikk moren av på neste stopp og situasjonen roet seg.

- Vi beklager til mor og sønn

Ruter sa til Nettavisen mandag kveld at de ikke har hørt noe om hendelsen, men at de skulle prøve å komme til bunns i saken.

- Vi har undersøkt og har ikke fått inn noe i våre systemer, men vi skal følge opp operatøren hvor bussjåføren er ansatt. Dette er helt klart en veldig ubehagelig opplevelse, og det er bare å beklage til mor og sønn, sier pressevakt Gro Janborg.

Tirsdag morgen opplyser pressevakten at saken ikke har blitt registrert hos dem, og opplyser om at det er Unibuss som kjører på akkurat den strekningen.

- Generelt så kan vi si at selvfølgelig alle skal med. Hva som har skjedd her må jeg undersøke litt og komme tilbake til. Det kan jo virke som om et eller annet spesielt har skjedd, sier pressesvakt i Unibuss, Cato Asperud, til Nettavisen.

Unibuss undersøker nå hva som kan ha skjedd.