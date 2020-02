Mor med hjerteskjærende video av sønnen (9): - Dette er hva mobbing gjør

Tirsdag denne uken la moren til Quaden (9) ut en video av at sønnen skriker at ønsker å dø. Nå blir livet hans snudd på hodet.

– Jeg vil dø her og nå! Jeg vil bare …, skriker ni år gamle Quaden, før han gjør en bevegelsen mot halsen som ikke kan misforstås.

Dette er bare noen få sekunder av den nesten 7 minutter lange videoen som moren Yarraka strømmet direkte på Facebook onsdag.

Se deler av den svært sterke videoen øverst i saken.

Nå er livet til Quaden i ferd med å bli snudd på hodet. Gutten med de suicidale tankene, som ifølge moren måtte holdes øye med nettopp fordi han stadig forsøkte å ta sitt eget liv, får oppmerksomhet fra hele verden.

I skrivende stund er videoen sett av 18 millioner, og flere kjendiser gjør det de kan for å bedre livet til gutten.

Den amerikanske stand up-komikeren Brad Williams, som i likhet med Quaden er født med kortvoksthet, har startet en innsamling på GoFundMe etter å ha sett videoen. Innsamlingen er ment for å sende niåringen til Disneyland i California. Så langt har folk donert nesten 200.000 amerikanske dollar, oppimot to millioner norske kroner.

– Dette er ikke bare for Quaden, dette er for alle som har blitt mobbet i livet og blitt fortalt at de ikke er gode nok, forteller Williams.

Skuespiller Hugh Jackman la ut en video på Twitter torsdag, der han forteller at Quaden i alle fall har en venn i ham:

På lørdag arrangeres den årlige «All Stars»-rugbykampen. «Indigenous» - laget som representerer aboriginerne i landet - har tilbudt Quaden å lede dem ut på gressmatten lørdag kveld.

– Drømmen hans er å bli proffspiller selv, forteller moren til 7news.

– Det kommer aldri til å bli en realitet - og han vet det - så dette er det nærmeste han kommer. Å få muligheten til å gå ut på den banen, og lede guttene ut, det er mer enn nok for oss.

Ifølge moren var det spesielt nyheten fra rugbylaget som varmet for Quaden, som selv er en del av en stolt familie med urfolk.

– Det gikk fra å være den verste dagen i hans livet, til den beste. Det oppsummerer det perfekt, sier hun.