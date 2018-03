Mor og sønn drapssiktet etter at mann falt fra blokk i Bergen

En mann i 20-årene og hans mor i 40-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en mann falt ned fra en boligblokk i Fyllingsdalen før helgen.

Mannen i begynnelsen av 20-årene var siktet for kroppskrenkelse i forbindelse med det politiet har betegnet som et mistenkelig dødsfall i Fyllingsdalen fredag 23. mars.

Mannen er nå siktet for drap eller medvirkning til drap, opplyser politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt mandag formiddag.

I tillegg er siktedes mor i slutten av 40-årene pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap i samme sak. Begge de siktede bor i leiligheten i Fyllingsdalen som avdøde ble funnet utenfor fredag morgen.

Fengsling

Begge blir framstilt for fengsling i Bergen tingrett mandag. Det første fengslingsmøtet går klokken 12.45, og politiet vil be om fire ukers varetekt med full isolasjon grunnet bevisforspillelsesfare. Politiet vil også be om lukkede dører i fengslingsmøtene.

Det var fredag morgen at en mann i 20-årene ble funnet død utenfor en høyblokk i Dag Hammarskjölds vei i Fyllingsdalen. Ifølge VG var skadene hans forenlige med et fall fra stor høyde. Ifølge Bergens Tidende ble avdøde funnet like i nærheten av blokkens inngangsparti. Politiet har ment at mannen falt fra sjuende etasje – fra rundt 20 meters høyde, skriver Bergensavisen.

Boligblokken er under oppussing, men det er satt opp midlertidige rekkverk, ifølge VG. Verken avdøde eller siktede er betegnet som kjenninger av politiet.

Var på åstedet

Mannen i begynnelsen av 20-årene ble pågrepet uten dramatikk i leiligheten flere timer etter dødsfallet. Han var i første omgang siktet for å ha utøvd vold mot avdøde i løpet av fredagsnatten. Ifølge Bergens Tidende var avdøde og den siktede mannen kamerater.

Advokat Bjarte Aarlie, som forsvarer den drapssiktede mannen, sier til NTB at han foreløpig ikke kan uttale seg om hvordan klienten stiller seg til siktelsen eller til varetektsfengsling.

NTB har foreløpig ikke lyktes å få en kommentar fra advokat Kaj Wigum, som forsvarer den siktede moren. Ifølge Bergens Tidende har kvinnen i avhør i helgen forklart at hun lå og sov mens sønnen og den nå avdøde kameraten var i leiligheten.

Obduseres

Advokat Christian Flemmen Johansen er oppnevnt som bistandsadvokat for avdødes nærmeste pårørende.

– Vi har tillit til at politiet etterforsker saken på en god måte, og håper å få den opplyst så godt som mulig, sier Johansen til Bergens Tidende.

Avdøde er sendt til obduksjon ved Gades Institutt i Bergen.

