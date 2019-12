Mor sjokkerer med video: Mann hacket seg inn på datterens (8) kamera på soverommet

- Hei, jeg er julenissen.

NEW YORK (Nettavisen): Barnemoren Alyssa LeMay fra DeSoto i Mississippi sjokkerer nå mange amerikanere etter at hun har distribuert ut en video fra datterens barnerom.

Moren hadde installert et kamera fra selskapet ring.com på barnerommet for å kunne følge med på hva døtrene gjorde. Men både hun og datteren fikk seg et sjokk, da en fremmed person greide å hacke kameraet og begynte å snakke med datteren.

Hacker: - Jeg er din beste venn

- Hvem er dette? kan man høre datteren si på den skremmende videoen.

- Jeg er din beste venn. Du kan gjøre akkurat hva du vil nå. Du kan rote på rommet. Du kan ødelegge TV`en, svarer mannen som har hacket seg inn på kameraet.

- Jeg er julenissen, sier han deretter.

Det får den skrekkslagne lille jenta til å rope ut:

- Mamma!

- Jeg er julenissen. Vil du ikke være min venn? sier mannen etterpå.

Datteren til Alyssa LeMay ble plaget av en hacker som brøt seg inn på familiens overvåkingskamera. Foto: Privat: Alyssa LeMay

- Utsatte barna for risiko

Til Washington Post sier moren at hun er forskrekket over at noen greide å hacke seg inn på utstyret hun hadde satt opp på soverommet.

- Jeg kan ikke engang beskrive hvor dårlig jeg føler meg nå, og hvor vondt mine barn har det. Jeg gjorde akkurat det motsatte av å gi oss mer sikkerhet. Jeg utsatte barna for risiko, og det er ikke noe jeg kan gjøre for å roe dem ned. Jeg kan ikke fortelle dem hvem det er, og jeg kan ikke fortelle dem at noen ikke kan dukke opp ved huset vårt midt på natten, sier hun til Washington Post.

Hendelsen fant sted 4. desember i år. Ashley LeMay hadde kjøpt kameraet som ble utsatt for hacking på tilbud under Black Friday bare noen dager tidligere. Foto: Facebook

Hacker: - Gå og fortell din mor at du er en n…..

Avisen har også publisert et lengre utdrag fra video der jenta blir spurt om å si det rasistiske n-ordet.

- Gå og fortell din mor at du er en n….., sier stemmen på kameraet.

- Hvem er dette, spør en fortvilet åtteåring.

En talsmann for selskapet, ring.com, sier til avisen at det som her har skjedd, ikke er et sikkerhetsbrudd fra deres side. De uttaler at de som hacket seg inn slik, ofte gjenbruker brukerkontoer som enten har blitt stjålet eller som har lekket på nettet.

- Bruk forskjellige passord

Dette er det samme svaret produsenten har gitt i andre tilfeller der systemet har blitt hacket. Ring - videoringeklokke og overvåkningskamera tilbys for øvrig også av flere butikker og nettbutikker i Norge.

Elkjøp er én av disse, men Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge, forteller at de ikke har hørt om lignende tilfeller blant sine kunder.

- Vi vil likevel anbefale at kundene våre benytter seg av forskjellige passord, og da gjerne også fra en passord-generator for å øke sikkerheten ytterligere. Et annet tips vi oppfordrer til, er også å bytte sine passord jevnlig, råder hun.

Nettavisen har også vært i kontakt med Clas Ohlson, men de har ikke hatt mulighet til å svare på henvendelsen i helgen.

PASS PÅ PASSORDENE: Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge, oppfordrer til å tenke gjennom hvilke passord du velger til for eksempel et overvåkningskamera. Foto: Elkjøp

Flere tilfeller av hacking

Flere kunder av ring.com i USA har den siste tiden opplyst at noen har hacket seg inn på deres systemer og plaget dem.

Ifølge Washington Post har en Ring-bruker fra Cape Coral i Florida opplyst at noen hacket seg inn på deres kamera og kom med rasistiske kommentarer om deres sønn.

- Er barnet deres en bavian, som apekatten?, skriver NBC-2.

På mandag denne uken fortalte en kvinne i Atlanta at hun ble skreket til mens hun lå i sengen.

- Jeg kan se deg i sengen. Våkn opp! skrek stemmen ifølge WSBTV.

Og i Grand Praire i Atlanta hevder er par at de ble truet i forsøk på å betale løsepenger, melder WFAA.

- Vil gjøre alt jeg kan for å spre dette

Alyssa LeMay er svært lite imponert over selskapets opptreden og respons etter hackingen.

- For å være helt ærlig, så føler jeg at de prøver å gi meg skylden. Som en mor, så føler jeg meg skyldig nok allerede for å ha latt dette skje med min familie . . . Det er ikke nødvendig, sier moren til Washington Post.

Nettavisen har vært i kontakt med Alyssa LeMay, som har gitt oss tillatelse til å gjengi videoen for å kunne advare folk mot denne typen hacking.

- Jeg vil gjøre alt jeg kan for å spre dette, sier hun til Nettavisen.

Ifølge en Facebook-oppdatering fredag kveld er hun fortsatt livredd etter hendelsen.

- Hver gang jeg hører en lyd på utsiden, er jeg livredd for at noen er på døren fordi de kjenner adressen vår. Jeg har ikke sovet på tre dager, skriver hun.

Hackingen skal ha blitt streamet på podcast

TV-kanalen WMC5, som var de første med å fortelle om hackingen i Mississippi, melder på fredag at mannen som stok bak hackingen mot familien og datteren, trolig er den samme som har hacket seg inn på alle de aktuelle kameraene over hele USA.

Vice.com melder at tilfellene av hacking skal ha blitt streamet videre på e podcast som heter «NulledCast».