Moral i meter

Debatten om bioteknologiloven viser hvordan moral er blitt en tøyelig strikk for å holde et stadig mer fillete regjeringsprosjekt sammen.

Å handle moralsk riktig ansees som et av kjennetegnene ved et godt menneske. Moralen danner også grunnlaget for våre lover, men strekker seg langt ut over det.

Den dekker også handlinger og ytringer som ikke er ulovlige, men likevel anses som upassende, ondskapsfulle eller skadelige for andre.

Moralsk makt

Makten til å definere hva i et samfunn som er «moralsk» og «umoralsk» gir dermed svært stor innflytelse, både over enkeltindividers liv og samfunnets utvikling. Noe ikke minst religiøse autoriteter har visst å benytte seg av gjennom vår historie.

Det betyr at enhver moral også har en instrumentell side; moral kan bevisst benyttes til å nå mål som ligger utenfor moralens hensikt eller domene.

Sjelden fikk vi det mer kraftfullt demonstrert enn tirsdag denne uken. Og sjelden har vel ordet «moral» vært mer brukt i en stortingsdebatt, enn i debatten om endringer av bioteknologiloven.

Satte kompasskursen

Både før og under debatten prøvde KrF mer og mer desperat å appellere til Frp-representantenes moralske kompass, både i forhold til barns liv og inngåtte regjeringsavtaler.

KrF tapte den kampen, men samme dag fikk de i stedet en annen moralsk seier: Høyre snur i saken om å ta barnefamilier til Norge fra Moria-leiren i Hellas.

Ett moralsk tap forsøkes balansert ut gjennom en annen moralsk seier. Dermed blir KrF i regjering, Frp får viljen sin og moralen blir til den tøyelige strikken som holder et stadig mer fillete regjeringsprosjekt sammen.

- Moralen har alltid vært tøyelig

Nå er ikke dette noe nytt fenomen. Moralen har alltid vært tøyelig, ikke minst i politikken. Henrik Ibsen sier det slik:

«Partiprogrammene vrir halsen om på alle unge levedyktige sannheter».

Ordene er hentet fra «En folkefiende». Stykkets hovedperson, Dr. Stockmann, møter massiv motstand fra både politikere og næringsliv når han påviser at det lokale badet er forgiftet.

Når noe er viktigere enn sannheten

Arbeidsplasser og inntekter er for dem viktigere enn sannheten, og Ibsen lar sin helt fortsette slik:

«Hensiktsmessighetshensynene vender opp ned på moral og rettferdighet».

Nå er det få likheter mellom Ibsens forgiftede badevann og bioteknologiloven, eller Moria-saken, men hans hovedpoeng treffer dem begge:

I en konflikt mellom det hensiktsmessige og det moralske, vinner nesten alltid det første.

Det ligger i politikkens natur, enda mer nå enn på Ibsens tid. Moderne politikk er blitt mindre og mindre ideologisk styrt. En regjering bedømmes dermed mer på de resultater den oppnår, enn hva den dypest sett står for.

I politikkens natur

Det har gjort det lettere å inngå kompromisser, vanskeligere å følge en konsistent, politisk kurs.

På mange måter er dette en styrke for vårt politiske system, det øker effektiviteten i beslutningsprosessen.

De som savner en mer ideologistyrt politikk kan bare ta en titt på USA, for å se hvordan det kan gå. Der har den lovgivende forsamling vært lammet i årevis, fordi de to partiene knapt evner å snakke sammen uten å skjelle hverandre ut.

Moralske spørsmål er heller ikke særlig egnet for politisk behandling, til det er de for absolutte. Derfor må man ofte ta moralen ut av et problemkompleks, for å finne de gode kompromissene.

Abort og moral

Vår abortlov er kanskje det fremste eksempel på dette. Er abort drap på et levende vesen, eller er det å fjerne en del av en kvinnes kropp? Moralsk sett er dette utgangspunkt som vanskelig lar seg forene.

Men man klarte å løse floken ved å akseptere kvinnens rett til å bestemme, men bare til et visst tidspunkt - der «alle» er enige om at det nå dreier seg om et levende vesen.

Debatten videre kan så dreie seg om når dette tidspunkt inntrer; et spørsmål det er lettere å nå et kompromiss rundt enn de sprikende moralske utgangspunktene.

Denne type moralske kompromisser inngås hele tiden, og de fleste aksepterer det. Det samme gjelder prosesser lik den vi så tirsdag; der en moralsk «seier» byttes mot et moralsk «tap».

Et våpen for å gjøre oss «gode»

Problemet ligger derfor mer i den politiske retorikken enn i den politiske praksis. I retorikken er nemlig moralen fremdeles et våpen for å framstille oss selv som de «gode», de som har en moral, og våre motstandere som de «onde», de uten moral.

Selv om våre effekten av våre handlinger i grunnen er nokså like.

Og hvem vil vel ikke være et godt menneske?

Selv når det strengt tatt ikke spiller noen rolle for andre enn oss selv.