Moren til drepte Johanne (17) forklarer seg i rettssaken mot Philip Manshaus

Moren til drepte Johanne Zhangjia Ihle-Hansen møtte onsdag i tingretten.

OSLO/SANDVIKA (Nettavisen): Onsdag forklarer faren og stemoren til draps- og terrortiltalte Philip Manshaus seg i Asker og Bærum tingrett. Det gjør de ikke via videooverføring, men i rettssalen.

Draps- og terrortiltalte Philip Manshaus satt rolig på sin plass da Johannes mor entret rettssalen i Sandvika og kikket så vidt opp.

Til nå har smitteverntiltak gjort at samtlige vitner har forklart seg fra en annen rettssal via videooverføring.

Moren til drepte Johanne Zhangjia Ihle-Hansen forklarte seg først, deretter skal Manshaus' far forklare seg. Etter eget ønske skal begge forklare seg ansikt til ansikt med den tiltalte 22-åringen.

Moren til Johanne forklarte at hun kom inn i familien Manshaus da Philip var fem år gammel. Hun var inne i adopsjonsprosessen på det tidspunktet. Da adoptivdatteren ble hentet var hun ni måneder gammel.

- Vi ble tatt imot, kjærlig, forklarte Johannes mor om denne tiden og beskrev Philip Manshaus som familiens «lille maskot». Hun sier hun husket en «kjærlig og omgjengelig gutt». Hun beskrev forholdet mellom Philip og Johanne som godt og forteller at han hadde omsorg for henne.

Datteren beskrev hun som en rolig jente, som trivdes hjemme. Hun drev en periode med ridning og spilte også fiolin.

- Hun likte å høre familien i huset, sa hun til meg flere ganger, forklarte moren.

Retten fikk se noen av familiens bilder av Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Moren forklarte seg videre om ulike faser i oppveksten til Philip Manshaus, om ungdomstiden, tilknytning hans til emomiljøet en periode og to kjærester som han tok med hjem, først en gutt og deretter en jente.

Hun fortalte om en episode fra guttens oppvekst der familien ble oppmerksom på at han hadde prøvd narkotika, LSD. Denne episoden sa hun kom overraskende på familien.

DREPT: Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble drept i sitt hjem på Eiksmarka 10. august 2019. Foto: (Privat)

- Det er viktig for henne å forklare seg med tiltalte til stede i salen, slik at hun får et direkte inntrykk av hvordan han reagerer på det hun sier. Hun vil også at han skal se henne når hun forklarer seg for retten, sier Elisabeth Hagen, bistandsadvokat til Johannes mor, til Asker og Bærum Budstikke.

Philip Manshaus er tiltalt for drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og for terrorhandling mot moskeen på Skui i Bærum.

Tirsdag fikk retten se bilder fra boligen der 17-åringen ble funnet drept og av avdøde slik hun ble funnet.

Rettssaken tirsdag ble avsluttet med behandling av spørsmålet om deler av vitnemålene onsdag skal gå for lukkede dører. Tingrettsdommer Annika Lindström opplyste onsdag at retten blant annet har kommet til at Manshaus to eldre brødre skal få forklare seg for lukkede dører. Det samme gjelder deler av forklaringen til faren til Philip Manshaus, mens forklaringen til Johanne Zhangjia Ihle-Hansens mor skal gå for åpen rett.

