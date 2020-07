Sønnen fikk førerkortet beslaglagt på grunn av fartsovertredelse, men det var morens beskjed til sønnen som overrasket UP.

Utrykningspolitiet la torsdag ettermiddag ut meldingen fra Nord-Norge som raskt fikk fart på sosiale medier:

- Tenåring fikk sitt førerort beslaglagt etter hastighetsovertredelse i 80-sone. Moren kom til stedet og hadde klar beskjed til sønnen: «Jeg har jo sagt at du ikke må kjøre fortere enn 115km/t».

Meldingen ble lagt ut på Twitter og var utstyrt med to sarkastiske hashtagger; #forbilde og #åretsmor.

Mange reagerer

Meldingen har i skrivende stund utløst 1600 likerklikk og 226 kommentarer på Twitter. Mange gir uttrykk for at moren formidler dårlige holdninger, og noen foreslår at hun burde fått bot også, men ikke alle:

- Hun har ikke sagt at han skal kjøre for fort. Hun har sagt, for all del ikke kjør over 115 i 80 sone, for da ryker lappen. Synes ikke hun skal henges ut som et dårlig forbilde. Du kan si kjør fartsgrensa så mye du vil til tenåringer. En del gjør det ikke likevel, skriver en mann i en kommentar til UP.

- Hun har jo faktisk rett? skriver en annen.

Meldingen fra UP om tenåringen som mistet lappen har fått mye oppmerksomhet. Foto: Faksimile (Twitter)

- Handler om holdninger til fart

- Det er jo en litt spesiell kommentar, som sikkert kommer fra ei litt frustrert mor der og da. Men dette handler om holdninger til fart, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Marthinsen, til NRK Nordland. Det var han som la ut Twitter-meldingen.

En undersøkelse Trygg Trafikk presenterte tidligere denne måneden viser at nordmenn er fornøyd med fartsgrensene slik de er. Over 7 av 10 mener fartsgrensene i Norge er riktige eller burde vært lavere.

25 prosent mener fartsgrensene burde vært høyere på mange veier.

- Dette viser at de fleste mener det går fort nok på norske veier. Det er en klar sammenheng mellom fart og ulykker, og vi er glade for å se at flertallet åpenbart ser dette, uttalte Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk, da undersøkelsen som er gjennomført av Kantar ble presentert 14. juli.