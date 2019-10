Morgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag

Konflikten i Morgenbladet tilspisser seg. 33 skribenter opplyser nå at de nekter å bidra med stoff til den kriserammede avisen.

Ifølge Journalisten og Dagens Næringsliv har skribentene sendt en felles uttalelse til ukeavisen hvor de opplyser om avgjørelsen.

I brevet uttrykker de blant annet bekymring for at papiravisen har blitt slanket, og de mener dette har gått hardt ut over kritikk- og meningsstoffet. De er bekymret for at Morgenbladet blir en «ugjenkjennelig utgave av seg selv».

Les også Journalister i Morgenbladet truer med å slutte dersom redaktøren ikke går av

Morgenbladet har i lengre tid strevd med en konflikt mellom ansvarlig redaktør Anna B. Jenssen og redaksjonen. Den har tilspisset seg ytterligere etter at ledelsen bestemte seg for å kutte kostnader med åtte millioner kroner og gi ni ansatte sluttpakke.

– Jeg har forståelse for den uroen som mange kjenner for Morgenbladet nå. I denne situasjonen blir min viktigste oppgave å sørge for at avisen fortsatt kommer ut, slik at leserne ikke lider for mye under dette, sier Jensen til Journalisten.

Hun understreker at situasjonen er «veldig uheldig».

– Jeg jobber med å forklare for skribentene våre hvordan vi har kommet hit og håper vi kan få en god dialog fremover, sier hun.

Torsdag ble det også kjent at politisk kommentator Aslak Bonde slutter i Morgenbladet etter 16 år. Han sier til Medier24 at han slutter i protest.