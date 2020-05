Moskeangrepet: - Redd for at andre vil forsøke å gjennomføre det han mislyktes med

Frykten har ikke sluppet taket, forklarte Irfan Mushtaq om tida etter moskéangrepet i Bærum.

OSLO/BÆRUM (Nettavisen): - Mange som ikke kommer til moskeen nå, er redde for at andre vil prøve å gjennomføre det han mislykkes med. Det snakkes om at det er flere celler der ute, og det at han bruker rettssaken til å kommunisere med kroppsspråk og ord, det skaper ikke trygghet, sa Irfan Mushtaq (42), da han vitnet i rettssaken mot draps- og terrortiltalte Philip Manshaus i Asker og Bærum tingrett mandag.

Mushtaq gikk inn i moskeen før politiet var på stedet og hjalp Muhammad Rafiq (66) med å holde gjerningsmannen nede, blant annet ved å sette seg på hoftene hans og ved å hente et sjal som de bandt rundt leggene hans.

42-åringen forklarte i retten at det var en stor kontrast å se Manshaus nå og slik han framsto den gangen.

- Han sitter med dress og fin sleik nå. Det jeg så var en ung gutt som hadde onde handlinger i sikte og som gjennomførte det, sa Mushtaq.

Les også: 77-åringen var med og overmannet terroristen: - Han kom for å drepe

Holdt kontakt med politiet

Mushtaq, som er tidligere forstander og styremedlem i Al-Noor Islamic Centre, ble varslet om angrepet på telefon fra en snekker og kastet seg i bilen. Han har tilhørt moskeen siden han var barn, han bor i nærheten og var på stedet etter to minutters kjøring i høy fart. Da han kom fram, var politiet ennå ikke der. Mushtaq overtok kontakten med politiet på telefonen, gikk selv inn i moskeen og var med og holde fast på gjerningsmannen, som to eldre medlemmer av moskeen hadde klart å overmanne.

Les Erik Stephansens kommentar: Følgene av vold vi altfor sjelden tenker over

Mushtaq ble også bedt om å forklare seg om hvordan moskeangrepet har påvirket hverdagen for moskeen og sitt eget liv i etterkant. Han kommenterte også det den tiltalte har sagt om at han beklager at han ikke klarte å ramme flere.

- Det treffer, jeg legger ikke skjul på det. Den type utsagn får deg til å reflektere. Jeg vet ikke om jeg klarer å si noe mer om det, sa Mushtaq og fortalte at Al-Noor Islamic Centre har rundt 900 medlemmer.

DRAPS- OG TERRORTILTALT: Rettssaken mot terror- og drapstiltalte Philip Manshaus fortsatte i Asker og Bærum tingrett i Sandvika mandag. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- Det var dagen før id

Denne ettermiddagen lørdag 10. august i fjor var det ikke mange i moskeen. Mushtaq forklarte at han har tenkt mye på at angrepet - om det hadde kommet på en annen dag - kunne fått langt verre konsekvenser.

- Dette var hajj. Dagen før id. På id hadde vi lett samlet 500-600 personer i moskeen. Hadde han kommet dagen etter, hadde moskeen vært stappfull, sa han.

- Selvfølgelig er jeg skremt og redd, fortalte trebarnsfaren Mushtaq om hvordan moskeangrepet har påvirket ham.

- Hverdagen har ikke blitt normal igjen etter denne hendelsen. Jeg har selv barn som ikke tør å gå i moskeen. Det er også voksne som er redde, fortalte han. Besøket til moskeen har gått ned siden i fjor. Både terrorangrepet og koronaepidemien har påvirket besøket og økonomien for moskeen, ifølge Mushtaq.

Les også Nye opplysninger: Philip Manshaus fikk skuddsikker vest i posten to dager før terrorangrep

Savner myndighetenes hjelp

I sitt vitnemål kom Mushtaq også inn på hvordan han oppfatter at samfunnet har stilt opp for muslimene i Bærum etter angrepet.

- Det har ikke vært hjelp å få fra statlige myndigheter. Den eneste økonomiske hjelpen vi har fått kom fra den tyrkiske stat, som sponset nytt bønneteppe, sa Mushtaq i retten. Han etterlyste også tiltak i kjølvannet av regjeringens handlingsplan mot muslimhets, tiltak for å hjelpe Al-Noor-moskeen med å gjenvinne tryggheten.

Til Nettavisen sier Mushtaq at kommunen har bidratt med penger til gjennomføring av sikkerhetstiltak, men at det også er nødvendig med andre tiltak for å gjenvinne hverdagen og tryggheten i moskeen.

Video: Nettavisen intervjuet Irfan Mushtaq etter moskeskytingen i fjor:

Fikk telefon fra snekker

Mushtaq satt hjemme og jobbet da han fikk telefonen om moskeangrepet 10. august i fjor. Snekkeren som ringte var veldig stresset og gjentok at det pågikk skyting. Mushtaq forklarte i retten at han tenkte på Christchurch-massakren da han satte seg i bilen. Da han kommer fram så han en hvit Nissan Leaf stå parkert ved moskeen, utenfor det oppmerkede parkeringsområdet. Da han nærmet seg moskeen, så han at glassdøra på nødutgangen var knust. Mushtaq, som har erfaring som HV-soldat, fortalte at han på dette tidspunktet gikk inn i en spesiell modus. Han parkerte sin egen bil skrått foran moskeen med tanke på sikring. Han fikk kontakt med han som hadde ringt politiet og overtok den dialogen.

- Jeg forteller at vi trenger umiddelbart bistand, og jeg forventer å få en bekreftelse på at politiet er på vei, men betjenten på operasjonssentralen vil ha mer informasjon, fortalte Mushtaq i retten og gikk gjennom hva som skjedde i minuttene før politiet ankom stedet.

Gikk inn i moskeen før politiet kom

Mushtaq begynte å nærme seg moskeen - mens han hadde politiet på tråden - og fortelle om hva han observerte. Til slutt går han opp i skogen på baksiden av bygget. Da han nærmer seg, ser han blodsøl på gulvet innenfor og hylser fra et skytevåpen. Han begynner å telle, men anslår til slutt 15-20 hylser. Han beveger seg enda nærmere og ser da Muhammed Rafiq, som han drar kjensel på, sitte oppå en mann. Han sier til politiet at han går inn. Uten å vente på svar, går han inn i moskeen. Sammen med Rafiq binder han gjerningsmannens rundt føttene med imamens sjal, og de to holder ham fast. Da han ser blålys, løper han ut til politiet mens Rafiq holder fast på gjerningsmannen en stund til.