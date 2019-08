Moskéangrepet: Irfan fikk spørsmål fra politiet, «Er du den mistenkte?»

Politiet setter ned granskingsutvalg etter moskéangrepet i Bærum. Irfan Mushtaq forteller hvordan han opplevde redselsminuttene før politiet tok kontroll.

VØYENENGA, BÆRUM (Nettavisen): Det tok rundt 20 minutter fra politiet fikk nødanropet fra Al-Noor Islamic Center-moskeen i Bærum til gjerningsmannen Philip Manshaus var pågrepet. I løpet av disse minuttene ble styremedlem Irfan Mushtaq i moskeen også varslet og dro straks ned til moskeen. Han ankom før politiet og overtok dialogen med politiet over telefon mens de ventet på politiets patruljer.

Les også: PST justerte opp farenivå for moskeer uten å si ifra til dem

Forteller om redselsminuttene

I et intervju med Nettavisen forteller Mushtaq, som er tidligere forstander i moskeen, om redselsminuttene fra han hørte om skyting i moskeen og til politiet tok kontroll.

Mushtaq sier han ikke kritiserer politiet, men at han forteller sin opplevelse av hendelsene som et bidrag i evalueringen.

Politiet setter ned granskingsutvalg

Politiet har besluttet å sette ned et eksternt utvalg til å evaluere egen håndtering av terrorhendelsen lørdag 10. august. Evalueringen alle sider ved politiets håndtering av terrorangrepet, også responstid, kommunikasjon med moskeen og hvordan politiet opptrådte på stedet.

Les: Manshaus sier ja til observasjon, men ikke til avhør

ANKOM FØR POLITIET: Styremedlem Irfan Mushtaq ble varslet om angrepet på moskeen og ankom før politiet. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

- Klart mandat om to uker

- Politidirektoratet, Oslo politidistrikt og PST skal samarbeide om utvalgets sammensetning og mandat. Vi håper å ha begge deler klart i løpet av to uker, uttaler politidirektør Benedicte Bjørnland via sin kommunikasjonsrådgiver til Nettavisen.

- Terrorangrepet i Bærum er svært alvorlig, og det er naturlig at andre enn oss selv gjennomgår alle sidene ved dette oppdraget, både hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre. Jeg mener det er helt nødvendig at vi trekker ut kunnskap og erfaringer som kan benyttes i det videre arbeidet mot terror og andre alvorlige hendelser. En ekstern evaluering i tillegg til det arbeidet vi gjør internt vil styrke kunnskapen og erfaringsgrunnlaget, uttalte politimester i Oslo, Beate Gangås, ifølge en pressemelding som ble sendt ut søndag.

BLODSPOR: Bildet viser blodspor i bønnerommet på Al-Noor-moskeen der 65 år gamle Mohamad Rafiq klarte å holde gjerningsmannen nede til politiet kom - etter rundt 20 minutter. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Overtok dialogen med operasjonssentralen

Irfan Mushtaq var hjemme og jobbet med en rapport, da han fikk telefon om skyting i moskeen. Han kjørte straks til moskeen i Ringeriksveien på Vøyenenga i Bærum. Vel framme parkerte han bilen skrått utenfor inngangen og overtok telefonen fra et annet medlem av menigheten. Han fortsatte å kommunisere med politiets operasjonssentral inntil samtalen ble brutt. Han formidlet at en inngangsdør til moskeen var knust og at de måtte sende en patruljebil umiddelbart. Han fortalte at det var en væpnet, hvit mann som hadde tatt seg inn i moskeen.

Gikk inn i moskeen

I løpet av samtalen fikk Mushtaq blant annet spørsmål om det hadde vært interne konflikter i moskeen. Til Nettavisen sier han at han følte det ikke var tid og sted for slike spørsmål. Mens han snakket med politiet bestemte han seg for å gå på baksiden av moskeen for å prøve å se inn. Han så inn og så blodspor og patronhylser. Han talte hylsene og kom opp i 15-20. Så så han at mannen som går under kallenavnet «Bestefar», 65 år gamle Mohamed Rafiq, satt ovenpå en mann inne i moskeens bønnerom. Han bestemte seg for å gå inn, hjalp Rafiq med å holde mannen nede ved å sette seg på hoftene hans mens han gjentok overfor politiet at de måtte komme. Så ble samtalen brutt.

BØNNEROMMET: Sist lørdag åpnet Al-Noor Islamic Centres moské i Bærum dørene for pressen etter at politiet var ferdig med sine undersøkelser på stedet. På bildet er gule vester lagt ned som markør for å vise hvor Philip Manshaus beveget seg da han kom inn i moskeen og åpnet ild. Manshaus ble overmannet av moskeens medlemmer og lagt i bakken nær talerstolen på bildet. Her ble han med makt holdt nede til politiet kom til stedet. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Bekymret for 65-åringen

Da politiet ankom stedet, opplevde Mushtaq at situasjonen først var preget av usikkerhet.

- Jeg opplevde at jeg måtte gå ut og overbevise politiet om å rykke inn, sier Mushtaq til Nettavisen og forteller at han var bekymret for 65-åringen som hadde overmannet angriperen og klart å holde ham fast i disse minuttene. Han var svært sliten etter basketaket. Det var blodsøl på klærne hans og Mushtaq fryktet at han var alvorlig skadd.

- Jeg støtter ham opp, men vi får beskjed om å legge oss på magen. Det var en ubesluttsom kommando, og jeg velger å ignorere den. Jeg støtter ham videre til hovedinngangen. Der er to andre politibetjenter på vei inn. Den ene ser meg og blir overrasket, retter våpenet i min retning og spør «Er du den mistenkte?»

Mushtaq beveget seg videre og kom seg ut med Rafiq der det ventet ambulanse og helsepersonell.

Responstid skal typisk være 7 minutter

Ifølge Aftenpostens tidslinje fra moskéangrepet var to politipatruljer framme ved moskéen klokka 16.27 - 20 minutter etter at den første 112-samtalen kom inn. Klokka 16.29 ble Philip Manshaus pågrepet.

Klokka var 16.12 da politiet ga oppdraget første prioritet og det ble meldt ut på sambandet. Fra denne meldingen ble gitt, tok det altså 15 minutter til politiet ankom.

Moskéen ligger seks kilometer unna politistasjonen i Sandvika. Politiet selv setter standarden for responstid på områder med 20.000 innbyggere eller mer (Bærum har rundt 118.0000 innbyggere) til 7 minutter (median).