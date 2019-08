Moskéheltene hyllet av politiet og Bærum-ordføreren

- Den raske reaksjonen og håndteringen var med på å forhindre at liv gikk tapt, sa politimester i Oslo Beate Gangås til heltene.

Fredag formiddag postet Oslo politidistrikt en hyllest til Muhammad Rafiq og Muhammad Iqbal Javed på Facebook.

Det var de to som overmannet og anholdt draps- og terrorsiktede Philip Manshaus da han tok seg inn i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum forrige lørdag, og avfyrte flere skudd. Én person ble lettere skadd.

Ifølge politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby skal Manshaus ha skutt med hagle og rifle. Det skal også ha blitt funnet pistoler i moskeen etter skytingen.

- Hindret at liv gikk tapt

- Tusen takk for den heltemodige og gode innsatsen dere gjorde i forbindelse med terrorhendelsen lørdag 10. august, sa Gangås da hun overrakte dem blomster under møtet på Politihuset i Sandvika torsdag.

- Den raske reaksjonen og håndteringen var med på å forhindre at liv gikk tapt.

Torsdag ble de hedret på politihuset i Sandvika, hvor de mottok blomster og ros fra Oslos politimester Beate Gangås og Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog. Det var Budstikka som først omtalte dette.

Finansminister og leder i Fremskrittspartiet (Frp) Siv Jensen har også hyllet Rafiq for sin resolutte inngripen, og har kalt ham en ekte helt.

Rafiq har tidligere vært offiser i det pakistanske luftforsvaret. Det var han som først overmannet Manshaus og la ham i bakken. Deretter skal Iqbal Javed ha kommet til, blant annet ved å slo Manshaus og uskadeliggjøre ham. Basketaket skal ha vart i rundt 20 minutter.

21 år gamle Philip Manshaus under fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag denne uken. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix (NTB scanpix)

Mandag ble Manshaus varetektsfengslet i fire uker, og møtte i retten med tydelige blåmerker, hevelser og kloremerker i ansiktet.

Manshaus ble innlagt på sykehus umiddelbart etter pågripelsen.

21-årigen fra Bærum er siktet for terrorhandling etter moskéskytingen. I tillegg er han siktet for drap av sin 17 år gamle stesøster, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

Han risikerer 21 års fengsel, og forvaringsdom, men har hele tiden nektet straffskyld.

Manshaus har så langt ikke forklart seg for politiet, men torsdag ble det kjent at han har ombestemt seg, og ønsker å gå i avhør for å gi sin forklaring. Etter planen starter avhøret klokken 16.00 fredag.

Mohamed Rafiq (t. v.) og Mohamed Iqbal er de store heltene. Rafiq overmattet gjerninspersonen mens Iqbal slo ham. Bildet er fra forrige søndag da menigheten i Al-Noor Islamic Centre i Bærum samlet seg til Eid på Thon hotel i Sandvika. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix (NTB scanpix)

Vil på pilegrimsferd til Mekka

Begge heltene sier gjennom sin tolk og bistandsadvokat Abdul-Satar Ali at det «etter forholdene går greit».

– Det er veldig viktig at de ser at det de gjorde blir verdsatt. Disse ordene de fikk høre her vil de huske resten av sine liv, sier Ali.

Gjennom sin sønn Hamid Rafiq uttrykte 65-åringen medfølelse for den drepte 17-åringens stefar.

– Rafiq vil kondolere fra far til far. Rafiq er også en far, og sier han føler sorgen til denne faren, sa sønnen, ifølge Budstikka.

Han kom også med en oppfordring til det norske folk.

– Vi må beskytte fremtiden til våre barn. Gjør Norge til et eksempel for andre land med at alle religioner står sammen, sa sønnen på vegne av Rafiq.

Det er også startet opp en innsamlingsaksjon for de to heltene, i tillegg til en tredjeperson, for å sende dem på pilegrimsreise til Mekka. Så langt har 1.131 givere donert 225.950 kroner.