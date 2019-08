Moskéledelse beklager håndhilseforvirring for kronprinsen

Ledelsen i Al-Noor-moskeen beklager at kronprins Haakon havnet i en situasjon der kvinner ikke ville håndhilse da han besøkte moskeen i forrige uke.

Kronprinsen besøkte torsdag i forrige uke Al-Noor Islamic Centers moské i Bærum for å vise sin støtte til moskeen etter angrepet utført av Philip Manshaus 10. august.

Ungdomskoordinator Zeliha Acar i Islamsk Råd valgte å holde hånden til hjertet istedenfor å håndhilse på kronprinsen.

– Jeg hadde hånden på hjertet lenge før han kom, slik at han forhåpentligvis kunne ta hintet for å unngå en klein situasjon, sier Acar til Vårt Land.

Hun forteller at hun så mediene som var til stede, og at hennes intensjon ikke var å sette kronprinsen i forlegenhet.

– Det at han strakte fram hånden varte kun i to sekunder. Det var ikke noe problem. Man ser det på andre bilder at begge er fornøyde, sier Acar, som omtaler møtet med kronprinsen som veldig positivt og hyggelig.

Til NRK sier informasjonsansvarlig Waheed Ahmed i Al-Noor Islamic Centre at han ikke var klar over at kvinnene ikke ønsket å håndhilse.

– Vi ønsket ikke at kronprinsen skulle havne i den situasjonen, men vi visste ikke at de tre kvinnene ikke ville håndhilse. Vi beklager derfor til kronprinsen at dette skjedde, sier Ahmed.

Hadde vi visst på forhånd at kvinnene ikke ville håndhilse, hadde vi informert kronprinsen om det, men det var helt ukjent for oss at de ikke ville det, sier han videre til NRK.

