Mot brakvalg for Boris Johnson - katastrofe for Labour

Boris Johsnon spilte høyt - går mot knusende seier i det britiske parlamentsvalget.

Britenes konservative statsminister og tidligere populær London-ordfører, Boris Johnson, går mot knusende seier i det britiske parlamentsvalget.

Ifølge britiske medier har Johnson og hans partifeller allerede begynt feiringen. Hovedpersonen kaller valget historisk og sier De konservative har fått et kraftfullt mandat til å få brexit unnagjort.

- De konservative har fått et nytt kraftfullt mandat til å få brexit unnagjort, ta landet videre og fokusere på prioriteringene til det britiske folk. Ja, for det vil vi gjøre, sa Johnson til applaus fra publikum i Uxbridge natt til fredag.

- Jeg vil takke folket i landet som stemte i et desembervalg. Det er et historisk valg, fortsatte han.

Trenger 326 stemmer for å få rent flertall - ligger an til 365



Nøkkeltallet er om de konservative får flere eller færre enn 326 stemmer. for å få rent flertall. Valgdagsmålingene til BBC indikerte hele 368 stemmer, bare 191 stemmer for Labour. De siste beregningene til BBC viser et flertall på 64 mandater. De konservative kan gjøre sitt beste valg siden Margaret Thatchers storhetstid på 80-tallet.

Oppdatering klokken 05.15 norsk tid (04.15 britisk tid): Ifølge BBC ligger de konservative an til 362 seter i parlamentet. Labour 199 seter - noe som ifølge britiske medier er den dårligst oppslutningen siden 1930-tallet.

Margaret Thatcher ledet De konservative gjennom tre parlamentsvalg. I 1979 fikk partiet 339 seter, i 1983 hele 397 seter og i hennes siste valg som partileder i 1987 fikk De konservative 376 seter.

Varsler sin avgang



Det er tilsvarende et katastrofevalg for Labour-leder Jeremy Corbyn, som ifølge eksperter trolig må gå av hvis resultatet holder seg. Og nå går det mot brexit for britene.

Corbyn sa i sin tale på partiets valgvake at han vil gå inn i en tid med refleksjon og diskusjon med partiet om veien videre.

Han sa det har vært en «veldig skuffende kveld» for partiet.

– Dette har selvfølgelig vært en veldig skuffende kveld for partiet. Men jeg vil si følgende: I valgkampen leverte vi et partiprogram om håp. Uansett så har brexit polarisert debatten så mye at det har overgått de normale politiske debattene, sa Corbyn.

Målinger bommer stygt



Flere av meningsmålingene i forkant av valget ser ut til å bomme stygt.

En fersk undersøkelse fra analysebyrået YouGov undersøkelse ga de konservative 28 seters majoritet i parlamentet. Det er kraftig ned fra flertallet de hadde på målinger bare for noen uker siden. En annen fersk undersøkelse ga de konservative 41 prosent av stemmene, Labour 36 prosent.

Gamblet høyt



Statsministerens gamblet høyt på å skrive ut nyvalg, men det ser ut til å betale seg, skriver den britiske storavisen Daily Mail. Ifølge avisen var det lite som tydet på at Boris Johnson skulle bli ny politisk helt i den gamle kolonimakten Storbritannia.

- Han forbløffet alle tidligere i karrieren med et mildt sagt flyktig personlig liv som blant annet har inneholdt flere utenomekteskapelige sidesprang der han skal ha gjor to av hans elskerinner gravid - blant annet. Han har hatt flere skjeletter i skapet enn Tutankhamon - men nå gir han sitt parti den største seier siden Margaret Thatcher, skriver Daily Mail.