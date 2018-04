Mot ja i Frp til assistert befruktning for enslige 

De to andre regjeringspartiene har allerede gått inn for å si ja til assistert befruktning for enslige. Søndag ventes Frp å gjøre det samme.

– Jeg er usikker på hva landsmøtet vil gå inn for, sier Frps helsepolitiker Bård Hoksrud til NTB. Han viser til at Frp-landsmøtet i fjor sa nei til surrogati og ja til eggdonasjon.

– Noen mener jo at ja til assistert befruktning er en konsekvens av at vi har åpnet for eggdonasjon, men jeg skal være forsiktig med å spå utfallet av denne vanskelige debatten. Det er mange ulike meninger om dette, sier Hoksrud.

I resolusjonsforslaget som ble lagt fram lørdag, vises det til dagens lovtekst, som sier at det kun er gifte eller samboere som kan få tilbud om assistert befruktning.

– Samfunnet beveger seg framover og per dags dato er Norge det eneste av de nordiske landene som fortsatt har et forbud mot at enslige skal kunne få barn gjennom assistert befruktning, står det i resolusjonsteksten.

– Det at Fremskrittspartiet støtter assistert befruktning for enslige betyr ikke at dette trenger å være subsidiert av skattebetalernes penger, understreker forslagsstillerne FpU og fylkeslagene Trøndelag, Hedmark, Hordaland, Vestfold og Telemark.

Stortingets helse- og omsorgskomité skal 8. mai avgi innstilling til stortingsmeldingen om bioteknologi, som tar for seg nettopp disse spørsmålene og flere forhold knyttet til fosterdiagnostikk.

(©NTB)

Mest sett siste uken