Mot nederlag for MDG: - Ap og Sp sier ja til E18-garanti

Fylkesrådet i Viken kan sprekke allerede mandag.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier ja til garanti for bygging av ny E18 vest for Oslo, og sikrer dermed flertall for å bygge den nye veien, opplyser kilder til NRK.

Dermed går Miljøpartiet de Grønne (MDG) og SV trolig på en smell i fylkesrådet, fordi de ikke ønsker en ny motorvei. Begge partiene har varslet at de går ut av fylkesrådet om Arbeiderpartiet sikrer at det blir flertall for en økonomisk E18-garanti. Dette vil ifølge NRK trolig skje allerede mandag.

RYKER DET? I fjor ble en felles plattform og et rødgrønt styre av Viken presentert på Skårer Gård Lørenskog. F.v: Tonje Brenna (Ap), Anne Beathe Tvinnereim (Sp), Camilla Sørensen Eidsvold (SV) og Kristoffer Robin Haug (MDG). Nå kan E18-saken ende med at MDG og SV går ut av fylkesrådet. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Fylkesrådet i Viken behandler den betente saken i et ekstraordinært møte som starter klokken 13 mandag, og klokken 14 skal resultatet fra møtet presenteres på en pressekonferanse.

Arbeiderpartiet på Stortinget har allerede sagt ja til den omstridte veien som vil koste nærmere 17 milliarder kroner. Det har også Høyre, KrF og Venstre i Viken gjort.

Fylkesrådet i Viken består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne.

Nettavisen følger saken.