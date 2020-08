Motdemonstranter skapte uro under Sian-markering i Oslo

Politiet måtte avslutte en Sian-demonstrasjon på Furuset nordøst i Oslo etter at inntil 50 motdemonstranter hadde skapt uroligheter. Én person ble pågrepet.

Ved 14.30-tiden ga politiet tilhørerne beskjed om å forlate området innen to minutter eller risikere pågripelse.

– Vi har besluttet at vi må avslutte en del av dette arrangementet, på bakgrunn av at vi vurderer det som såpass stor fare for materielle verdier og liv og legeme, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo-politiet til NTB.

Markeringen startet rolig klokken 13, men ble etterhvert mer urolig. Gjerdene politiet hadde satt opp for å holde Sian-aktivister og motdemonstranter fra hverandre, ble revet ned. Deretter valgte politiet å skille gruppene med en kolonne av kjøretøyer, ifølge politiet.

PÅGREPET: En person skal være pågrepet for vold mot offentlig tjenestemann. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Én person blir pågrepet for vold mot offentlig tjenestemann etter å ha slått en tjenesteperson i ansiktet med en stang. Vi har personalia på flere andre som sannsynligvis blir anmeldt for å ha kastet stein mot politiet og markeringen, sier Gulbrandsen.

Han anslår at inntil 50 av noen hundre motdemonstranter lagde uro ved å være aggressive mot både Sian-markeringen og politiet.

Sian-leder Lars Thorsen ble forsøkt overdøvet av motdemonstranter som slo på grytelokk og andre metallgjenstander, da han talte.

Stopp islamiseringen av Norge, eller Sian, skriver om seg selv at gruppen har som formål «å motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge.»

Oslo mot rasisme oppfordret lørdag folk til å møte opp for å vise motstand mot Sians budskap under parolen «Ingen rasister på Furuset senter».

(©NTB)