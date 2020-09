Motgruppering med klar beskjed: Ber politiske og muslimske ledere engasjere seg mot SIAN

Stopp-SIAN etterlyser engasjement fra muslimske og politiske ledere for å stoppe SIAN og volden mot dem.

Gruppen Stopp SIAN etterlyser at muslimske ledere forteller ungdommene at det ikke er greit å møte SIAN med vold, og at norske ledere står fram og viser at de tar avstand fra SIANs anti-muslimske retorikk.

- Dette angår ikke bare muslimene, men hele Norge. At de får tale fritt kan ikke være bra for et inkluderende, norsk samfunn, sier initiativtaker Kjetil Ermesjø i Stopp SIAN. Etter volden mot SIAN i Bergen har tusenvis av mennesker flokket seg til gruppen på Facebook. Målet er å stoppe SIAN uten vold.



- Jeg er gammel nok til å huske slaget i Brummunddal (1991, mellom rasister og antirasister red.anm.), og vet at den mest effektive måten å stoppe rasister på er å snu ryggen til og ikke la dem ta offerrollen, sier han.

Kjetil Ermesjø startet Stopp SIAN i håp om å organisere fredelige motdemonstrasjoner. Gruppen har 8.700 medlemmer på Facebook og er sterkt økende. Foto: (privat)

Etterlyser muslimske ledere

Sammen med blant andre Omar Dabaa fra Kristiansand og Khadija Rafaqat fra Oslo, vil han forsøke å organisere motdemonstrasjoner som ikke eskalerer til vold mot SIAN og politi.

- De muslimske lederne må fortelle at det ikke er greit å møte SIAN med vold, sier Omar Dabaa fra Kristiansand.

Han mener at de religiøse lederne i moskeene må snakke høyt, også utenfor moskeens vegger, slik at de når fram til de muslimske ungdommene som nå tyr til vold mot SIAN.

- Når situasjonen er ubehagelig så gjemmer de seg. De må ikke snakke til de få som går i moskeen. De må snakke til alle som er på gata. Ungdommene vil lytte til dem, sier Dabaa.

- Inkludere ungdommene

- Jeg tror det også handler om å inkludere ungdommene i planlegging av motdemonstrasjoner. At vi spør ungdommen hvordan de mener vi kan stoppe SIAN uten vold. Hvis vi ikke engasjerer dem så blir de frustrerte under demonstrasjonen og føler seg urettferdig behandlet, legger Khadija Rafaqat til.

- De føler seg tråkket på av SIAN, og føler at politiet bare beskytter dem, men politiet gjør bare jobben sin, sier hun.

- Jeg forsvarer ikke det ungdommene gjør, men det er viktig å forstå frustrasjonen deres, sier Rafaqat.

Hun tror at mange av de voldelige ungdommene opplever seg marginaliserte og utenfor det norske samfunnet fra tidligere, og at frustrasjonen topper seg under demonstrasjonene.

Khadija Rafaqat i Stopp SIAN mener det er viktig å få med ungdommene i planleggingen av motdemonstrasjonene, slik at de ikke blir frustrerte og aggressive under demonstrasjonene. Foto: (Nettavisen)

- For mange er ungdomstiden vanskelig. Jeg tror mange blir spontant frustrert og sinte av SIANs ord, og at de ser at SIAN får beskyttelse, sier hun

Skuffet over norske politikere

Alle tre håper at norske politikere får en tydeligere stemme mot SIAN.

- Disse ungdommene må føle at ledere kjemper med og for dem. Det hjelper ikke at kulturministeren ber folk om å holde seg hjemme (Raja til VG før demonstrasjonen i Oslo red.anm), sier Ermesjø.

De er oppgitt over at Frp er den tydeligste politiske stemmen i denne saken, og at Frp forsvarer SIAN.

Omar Dabaa fra Kristiansand mener at religiøse muslimske ledere må fortelle unge muslimer at det ikke er greit å møte SIAN med vold. Foto: (privat)

- Ledere må stå opp og si hva de mener. Det SIAN driver med, har ingenting med ytringsfrihet å gjøre. Det er ren rasisme. Hvis du bytter ut ordet «muslimer» med «jøder» så får du samme retorikk som i Tyskland før andre verdenskrig, sier Dabaa.

Før neste SIAN-markering håper organisasjonen å få til et godt samarbeid mellom kommune, politi og ungdommer, slik at SIAN blir møtt med å snu ryggen til, og ikke vold.

Stopp SIAN håper også at norske kommuner ikke åpner opp paradeplassene for SIAN, men henviser dem og deres budskap til mindre sentrale områder.