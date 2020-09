Motstanden mot smitteverntiltak øker, Sverige løftes frem som forbilde

I Norge er derimot Espen Nakstad sikker på at vi har valgt rett.

Folkehelseinstituttets vaksinesjef Britt Wolden kom med en nedslående melding i helga. Hun fikk spørsmål om når hun trodde Norge ville ha fått nok vaksinedoser til å ta knekken på viruset:

- Det blir nesten bare spekulasjoner, for det er så mange variabler her. Det kan nok gå mot 2022-2023. Kanskje 2023, fortalte hun.

Hun er ikke alene om å mene at pandemien blir et maraton. I et radiointervju sier WHOs spesialrådgiver David Nabarro at myndighetene bør planlegge for at det vil gå 2,5 år før vi får tilstrekkelig med vaksine.

WHOs spesialrådgiver David Nabarro. Foto: davidnabarro.info

Han sier at man ikke bør vente på en vaksineløsning, men i større grad legge til rette for at samfunnet kan leve med viruset.

Aksepten for strenge tiltak slår sprekker

Fem måneder ut i pandemien er det derimot ting som tyder på at restriksjonene begynner å bli for mye, for mange.

I helgen risikerte rundt 200 ungdommer livet ved å delta på en fest i et nedlagt bomberom i Oslo. Eksos fra strømaggregater førte til kullosforgiftning og akutt oksygenmangel.

Arrangementet settes i sammenheng med koronarestriksjonene som har gjort vanlig klubbaktivitet ulovlig. Ungdom har svært lav sykdomsrisiko forbundet med koronaviruset, men har blitt rammet hardt av tiltakene som er satt inn.

- Det var for folk som ville ha det sosialt i litt større folkemengder enn vanlig. Det er tabu nå, med koronaen, men vi sa til alle som hadde symptomer at det var uaktuelt å møte opp, sa en deltaker til NRK.

Kjemper mot restriksjoner

Samtidig samlet flere titusener seg i gatene i Tysklands hovedstad og andre europeiske storbyer for å demonstrere mot koronatiltakene. Nøyaktig hvorfor de er misfornøyd varierer, men felles har de at de mener myndighetenes tiltak er for omfattende.

- Vi regner med at strømningene vi ser i andre land, også vil treffe Norge. Det er ingen grunn til å tro at ikke en del av de bekymringene skal gå på tvers, selv om vi kanskje har ulike tiltak mellom landene, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til Aftenposten i helgen.

Tirsdag advarte Oslos byrådsleder Raymond Johansen om det samme.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymret for redusert tillitt til myndighetenes råd. Foto: Heidi Schei Lilleås

Myndighetene ser allerede at folks tillit til anbefalingene er fra myndighetene er fallende. Rundt 1 av 5 sier nå at de ikke har stor tillit til anbefalingene.

Svensk helsetopp: - Vår vurdering har vist seg å være korrekt

WHOs David Nabarros poeng er at samfunnet må lære seg å leve så normalt som mulig med viruset, og unngå nedstenginger. Den svenske løsningen med å holde ladet åpnet og la folk få leve sine liv så normalt som mulig blir fremhevet som noe flere burde følge.

Sverige har vært annerledeslandet under pandemien, og har fått enormt med kritikk for å stå på den opprinnelige planen med å ha en kontrollert spredning av koronaviruset i befolkningen.

I Sverige er nå smitten stabilt lav, mens andre land igjen strammer til tiltakene.

Skrytet fra Nabarra ga Folkhelsmyndighetens generaldirektør Johan Carslon økt selvtillit i helga.

Statsepidemiolog Anders Tegnell og Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Foto: Janerik Henriksson/tt (NTB scanpix)

- Vår vurdering har vist seg å være korrekt. Strategien må kunne vare over tid. Vi er et av få land med begrenset smittespredning, i motsetning til flere land i Europa der smitten kommer kraftig tilbake, sier han til Svenska Dagbladet.

Statsepidemiolog Anders Tegnell sa tirsdag noe lignende på en pressekonferanse:

Han har tidligere sagt at han regner med at Sverige er langt bedre stilt i møte med vinteren enn Norge, fordi man har en viss immunitet i befolkningen som gjør at de blant annet ikke vil stenge skoler. Før helgen åpnet de for arrangementer på opp til 500 personer.

Nakstad: - Vi er trygge på at vi valgte rett

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad skriver i en e-post til Nettavisen at Helsedirektoratet er trygge på at Norge har valgt rett, trass svensk selvtillit:

- Er dere i dag sikre på at dere valgte rett strategi, og at Sverige valgte feil?

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: (NTB scanpix)

- Vi er trygge på at vi valgte rett for Norge slik situasjonen var i landet vårt ved inngangen til mars måned. En såkalt «slå-ned-strategi» gjorde at vi raskt fikk kontroll på smittesituasjonen og har kunnet gjenåpne samfunnet ganske mye de siste månedene. Det er likevel fortsatt en stor risiko for nye smitteutbrudd både i Norge og andre land. Det ser nå ut som de aller fleste landene i Europa har den samme strategien, nemlig å holde smitten mest mulig under kontroll i påvente av en vaksine, skriver Nakstad.

- Har dere i tilstrekkelig grad tatt innover dere at pandemien kan bli langvarig?

- Ja, vi har arbeidet langsiktig og kommunisert for alle at denne pandemien vil vare lenge. Selv om det er grunn til å tro at vi kan få en vaksine tilgjengelig i 2021, er det grunn til å tro at pandemien fortsatt vil påvirke verden og Norge i årene etter dette.

Han ønsker ikke å si noe om hvordan myndighetene vil håndtere en situasjon der folk i større grad behandler korona som «nok en luftveissykdom».

- Hvis stadig færre mennesker etterlever smittevernrådene blir det vanskeligere å holde smitten under kontroll over tid. Reproduksjonstallet (R) kan da fort legge seg over 1 selv om smitteverntiltakene i prinsippet er uendret. Vi håper selvsagt at de fleste fortsatt slutter opp om tiltakene. Så langt har de aller fleste gjort det på en samvittighetsfull måte.

Nakstad tror også at ungdom vil fortsette å ta hensyn, selv om selve sykdommen for ungdom er lite farlig.

- Denne pandemien er dessverre belastende for mange, ikke minst dem som rammes direkte og indirekte av covid-19-sykdommen. For mange tusen andre har det også store konsekvenser hvis den utredningen, behandlingen og oppfølgingen de trenger ikke kan gjennomføres pga. et økende antall covid-19-pasienter som må behandles i sykehus. Ungdom flest forstår dette og bidrar fortsatt til å holde smittepresset nede ved å følge de gjeldende smittevernrådene. Det bidrar igjen til at behovet for ytterligere innstramminger blir mindre, og det vinner alle på, skriver Nakstad.

