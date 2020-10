Møtte sønnens drapsmann i retten

– Når jeg ser tiltalte i dag, tenker jeg av hele mitt hjerte at han er et ondskapsfullt menneske, sa moren til drepte Heikki Paltto.

NTB-Anders R. Christensen: Makaveli Lindén innrømmet drapet på Heikki Paltto 15. oktober 2018, da rettssaken startet i Oslo tingrett mandag. Nå blir spørsmålet om han kan straffes.

Les egen sak: Makaveli Lindén erkjente seg skyldig i drapet på Heikki Paltto

Han sa seg også skyldig i å ha ranet en mann med kniv kort tid før drapet.

Lindéns forsvarer, advokat Øystein Storrvik, presiserte at Lindén erkjenner de faktiske forhold, men at han ikke erkjenner straffskyld fordi forsvaret og tiltalte selv mener han var psykotisk på gjerningstidspunktene.

– Brutalt drap

Den svenske 22-åringen har også tidligere erkjent at han rundt klokken 8 knivstakk 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto i en leilighet i Arbos gate på Majorstuen i Oslo.

Heikki Bjørklund Paltto (24) ble drept med 45 knivstikk hjemme i sin egen leilighet på Majorstuen i Oslo 15. oktober 2018. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ifølge tiltalen var Lindén psykotisk da han knivstakk Paltto 45 ganger i hodet, halsen og overkroppen, noe som førte til at han døde av forblødning og pustesvikt.

I sitt innledningsforedrag beskrev aktor Trude Antonsen drapet som brutalt.

Det bar også åstedet preg av. Da Heikki Paltto ble funnet, var leiligheten rotete, og det var store mengder blod og blodsprut, ifølge statsadvokaten.

– Paltto hadde flere synlige knivstikk da han ble funnet. Obduksjonsrapporten viser at han hadde flere knivstikk som hver for seg var dødelige, sa Antonsen.

Lindén: – Jeg føler anger hver dag

Heikki Palttos mor vitnet også i retten mandag. Hun forklarte at hun har hatt det tøft etter drapet på sønnen.

– Når jeg ser tiltalte i dag, tenker jeg av hele mitt hjerte at han er et ondskapsfullt menneske, sa moren.

Lindén begynte også sin forklaring i retten mandag formiddag.

– Jeg gråter inni meg når jeg hører Heikkis mamma. Jeg føler anger hver dag. Jeg er veldig lei meg, sa Lindén.

Makaveli Lindén innrømmer at han drepte Heikki Bjørklund på Majorstua i Oslo oktober 2018, men sier han ikke var tilregnelig. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

Hallusinerte og hørte stemmer

I forklaringen sa Makaveli Lindén at hans mentale helsetilstand hadde forverret seg i tiden før drapet.

– Jeg har ikke vært noen engel, men jeg ble mer og mer syk den siste tiden før og etter at jeg kom til Norge, sa Lindén.

Han forklarte at han hadde hallusinasjoner og hørte stemmer i hodet, og at han kom til Norge fordi han følte seg forfulgt i Sverige.

Lindén bodde noen dager i Oslo hos noen han kjente fra barndomstiden i Uppsala. Etter å ha blitt kastet ut fra vennenes leilighet, følte Lindén at han var i en desperat situasjon.

– Jeg hørte stemmer som sa at jeg skulle gå inn i hus og rane mennesker. Etter hvert ga jeg opp å stå imot, sa Lindén.

Tilregnelig på gjerningstidspunktet

I desember i fjor konkluderte rettspsykiaterne Agneta Nilsson og Anne Lill Ørbeck enstemmig og under sterk tvil med at Lindén var strafferettslig tilregnelig på gjerningstidspunktet. De to er også til stede i Oslo tingrett for å observere den tiltalte.

Psykiaterne mente likevel at han var psykotisk da han ble undersøkt. Året før Majorstuendrapet – i 2017 – ble han også vurdert som psykotisk av rettspsykiatere i Sverige.

Trude Antonsen har tidligere sagt at hun vil be om tvungent psykisk helsevern for Lindén, men har likevel lagt ned forbehold om at hun kan komme til å be om forvaring.