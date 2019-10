Moxnes advarer mot gigantsykehus: - Folk i hele Oslo-regionen er mot

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber regjeringen stanse nedleggelse av Ullevål sykehus, men får ikke støtte fra Aps helsebyråd.

STORTINGET (Nettavisen): I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020, gis det lånegaranti for utbygging av et nytt gigantsykehus på Gaustad i Oslo.

Dermed slår regjeringen enda en spiker i kista for Ullevål sykehus, en nedleggelse flere kjemper mot. Men Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener kampen ikke er tapt.

- Regjeringen vil legge ned Ullevål sykehus, landets største akuttsykehus og i stedet bygge gigantiske blokker på Gaustad, sier en irritert Moxnes til Nettavisen.

Se videointervju med Moxnes øverst i saken.

- En fot i bakken

Rødt-lederen advarer sterkt mot en nedleggelse av Ullevål sykehus, som er Oslos hovedsykehus i dag.

- Ullevål er det viktigste sykehuset hvis det skjer en større ulykke, terror og katastrofer. Da er vi helt avhengig å ha et samlet akuttmedisinsk miljø på et sted. Men det vil bli splittet i to mellom Rikshospitalet på Gaustad og Aker sykehus hvis regjeringens plan gjennomføres, sier Moxnes.

ADVARER: Rødt-leder Bjørnar Moxnes advarer mot konsekvensene dersom Ullevål sykehus i Oslo legges ned til fordel for et nytt sykehus på Gaustad. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Han viser dessuten til at «et samlet fagmiljø» er mot planene.

- Befolkningen i hele Oslo-regionen er også imot, så her må regjeringen ta en fot i bakken, få utredet og heller bygge nytt på Ullevål - og stanse nedleggelsen av dette veldig viktige sykehuset, sier Moxnes.

Nye Oslo universitetssykehus får en samlet låneramme på over 29 milliarder kroner i budsjettforslaget. Det inkluderer også bygging av et nytt lokalsykehus på Aker.

- Folk må mobilisere

- Men hvordan skal dere klare å få snudd denne saken?

- Vi har flertallet i Oslo bystyre i ryggen. Alle som jobber på Ullevål, men også på Rikshospitalet og på Aker sykehus er mot nedleggelsen av Ullevål, svarer Moxnes, og påpeker:

- Og så må befolkningen mobilisere og vise at vi ikke godtar at vi mister Ullevål, men at vi trenger det for å møte befolkningsveksten i framtida og for å ha et akuttsykehus i verdensklasse som det Ullevål faktisk er i dag.

KRITIKK: Allerede i 2016 vedtok styret i Helse sør-øst å legge ned Ullevål sykehus for å bygge et stort regionsykehus på Gaustad, i tillegg til et lokalsykehus på Aker. Planene er godkjent av helseminister Bent Høie (H), men blitt møtt med kraftig kritikk. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

- Et nytt sykehus på Gaustad vil jo bli et veldig flott og nytt sykehus. Så det er vel ikke noe tvil om at det blir bra?

- Det blir to høyblokker på over 70 meter. Det er ikke plass til det på Gaustad, og det vet alle. Mens du på Ullevål har Nord-Europas største sykehjemstomt med masse plass til utvidelser for å møte framtidas befolkningsvekst, sier han.

Ap-byråd: - Dårlig håndtert

Allerede i 2016 vedtok styret i Helse sør-øst å legge ned Ullevål sykehus for å bygge et stort regionsykehus på Gaustad, i tillegg til et lokalsykehus på Aker. Planene er godkjent av helseminister Bent Høie (H), men de er blitt møtt med kraftig kritikk.

Byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, Tone Tellevik Dahl, er imidlertid fornøyd med at regjeringen har gitt lånegaranti.

- Jeg er glad for at det nå er gitt en lånegaranti som sikrer nye sykehusbygg i Oslo. Det viktigste for Oslo Ap har vært å få på plass et nytt sykehus på Aker, fordi det gir en sårt tiltrengt kapasitetsøkning. Det trenger Oslos pasienter, sier Tellevik Dahl til Nettavisen.

GLAD: Byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), er glad for at regjeringen har gitt lånegaranti til et nytt sykehus på Gaustad og på Aker. Foto: Ole Gunnar Onsøien (NTB scanpix)

Hun mener likevel at selve prosessen burde vært bedre.

- Selve prosessen har vært dårlig håndtert av statsråden, og det er synd han ikke har klart å få de ansatte med seg i en så viktig prosess. Det blir den fremste oppgaven i tiden som kommer, sier byråden.

Flertall mot i bystyret

Også mandag ble det demonstrert mot planene foran Stortinget før statsbudsjettet ble lagt fram.

- Ullevål må reddes, var budskapet i Gaustad-motstandernes demonstrasjon.

Blant dem som sluttet seg til demonstrasjonen, var Oslo legeforening, Helsetjenesteaksjonen og Fagforbundet Sykehus og Helse.

BLOKKER: Her på Rikshospitalet på Gaustad i Oslo vil regjeringen at det skal bygges et nytt gigantsykehus bestående av flere blokker.

Før valget gikk alle partiene i Oslo, bortsett fra Ap og Høyre, sammen for å kreve omkamp om Ullevål sykehus. Ap og Høyre hadde flertall i det forrige bystyret, men etter høstens valg har partiene som ønsker bevaring av Ullevål, nå til sammen 32 av de 59 plassene.

Også Sykepleierforbundet og LO i Oslo står sammen i kravet om å stoppe prosjektet på Gaustad og for en full utredning av Ullevål.