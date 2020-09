Moxnes ber om avklaring: - Frykter en slalåmregjering med Støre

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber om svar fra Ap-lederen.

I Nettavisens septembermåling fra Sentio, er Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre avhengig av enten Rødt eller Miljøpartiet de Grønne (MDG) for å få flertall på rødgrønn side.

Men Rødt-leder Bjørnar Moxnes frykter at Støre likevel ikke vil gå til dem.

- Jeg frykter en slalåmregjering som shopper flertall i Stortinget fra sak til sak, sier Moxnes til Nettavisen, med en mulig mindretallsregjering i tankene.

For også Senterpartiet har sagt tydelig ifra at de ikke ønsker noe annet enn en Ap-Senterparti-basert regjering.

- Det verste som kan skje er at de gjør opp skattepolitikken med Høyre og velferdspolitikken med de borgerlige partiene, slik at det ikke blir et oppgjør med velferdsprofitørene, sukker han.

Se resultatet for alle partiene lenger ned.

EN MÅ UT: Erna Solberg og Jonas Gahr Støre skal det neste året kjempe for å bli statsminister etter valget i 2021, men begge partiene går tilbake på Nettavisens stortingsmåling for september. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB)

- Rote rundt med Høyre

Moxnes ber nå om en avklaring fra Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum - nøyaktig ett år før det avgjørende stortingsvalget neste år.

- Jeg ber om at Arbeiderpartiet og Senterpartiet gir en avklaring til velgerne sine. Vil de samarbeide til venstre for seg og med Rødt, eller vil de rote rundt i sentrum og til og med lage politikk med Høyre, spør han.

Se Støres tilsvar lenger ned i saken.

Rødt-lederen understreker at både Støre og Vedum, om de vil regjere, trolig uansett blir avhengig av støtte fra Rødt om det blir flertall for et skifte på rødgrønn side - som septembermålingen fra Sentio viser.

Vedum selv sa til Nettavisen onsdag at han har én klar plan foran valget:

- Vi ønsker en Senterparti-Ap-basert regjering, slo han fast, som fikk nesten 15 prosents oppslutning i målingen.

Les også: Slik skal Jonas knuse Erna

SIER NEI: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sier han ønsker en Senterparti-Ap-basert regjering etter valget neste år, uten både SV, Rødt og MDG. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

- Norge skal få en ny kurs

Kampen mot sperregrensen vil imidlertid bli helt avgjørende for hva slags regjering Norge vil ende med etter valget i 2021.

- Hvis vi kommer over fire prosent så må Erna gå, og hvis vi detter under og KrF kommer over så blir det fire nye år med Erna Solberg, tror Moxnes.

I Nettavisens septembermåling havner Rødt akkurat på sperregrensen på fire prosent, noe som vil gi partiet flere av utjevningsmandatene på Stortinget. Med et slikt resultat ville partiet sjudoblet sin stortingsgruppe fra dagens ene, en plass partilederen har i dag.

- Målet vårt er naturligvis å gjøre et rekordvalg, og å få en ny regjering - men også å sikre en ny politisk kurs for Norge, sier han.

Også i august var Støre avhengig av Rødt for å få flertall, og Moxnes kom da med flere krav for at de skal støtte en Ap-ledet regjering. Les mer om kravene her.

- Slutt på at de rike rykker fram

Hovedkravet fra Rødt er at forskjellene mellom folk må ned.

- Det må bli slutt på at de rike og mektige rykker fram, og at man overser vanlige folks problemer. Vi må også sikre at milliarder ikke renner ut til velferdsprofitørene, og en rettferdig miljøpolitikk som ikke bare er til for de med god råd som bor i storbyene, sier Moxnes, som tviler på at det blir noen store endringer om vi får en ny rødgrønn regjering, lik den som var sist med Ap, SV og Senterpartiet.

- Vi har hatt en rødgrønn regjering uten at forskjellene ble mindre, og uten at vi fikk en profittfri velferde. Så et sterkt Rødt er den beste garantien for at vi faktisk får et politisk skifte, slår han fast.

- Vil dere selv sitte i regjering?

- Nei, men vi er åpen å diskutere en samarbeidsavtale med partiene som får flertall, sier Moxnes.

Les også: Hvis dette skjer, vinner Erna igjen: Kan bli den første i nyere norsk historie

Støre: - Useriøs advarsel



Ap-leder Jonas Gahr Støre slår imidlertid tilbake mot kritikken fra Moxnes.

- Arbeiderpartiet vil samarbeide godt med alle partier som ønsker en ny kurs for Norge. Partier som ønsker et samfunn med mindre forskjeller, en sterkere velferdsstat og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Men i regjering har vi sagt, og står på, at vårt naturlige valg er våre tidligere partnere Sp og SV, sier Støre til Nettavisen om sine planer, og påpeker:

- Vi har ikke planer om å lage samarbeidsavtaler med partier utenfor regjering.

Støre avviser advarselen fra Moxnes om at de vil søke støtte hos Høyre, som Rødt-lederen mener vil være «det verste som kan skje».

- En sterkere velferdsstat som er der for alle, uavhengig av lommebok og bosted, er en hovedsak for Arbeiderpartiet. Det innebærer både et rettferdig skattesystem og kamp mot privatisering og oppsplitting av helse og omsorg, altså det motsatte av det høyreregjeringen står for. Så dette er en helt useriøs advarsel fra Rødt, sier han.

Resultatet fra septembermålingen:

Verste på 17 år

Men selv om det er flertall for rødgrønn side i Sentios septembermåling, sliter Arbeiderpartiet med oppslutningen. Arbeiderpartiet går tilbake med 1,2 prosentpoeng fra august, og får et resultat på 21,8 prosent.

Dette er det dårligste resultatet partiet har hatt på Sentios målinger siden september 2003. Arbeiderpartiet mister særlig velgere til de andre rødgrønne partiene, men taper i tillegg 27.000 velgere til Høyre, viser bakgrunnstallene til målingen.

- Dette er godt under det nivået Arbeiderpartiet ønsker å være på, men jeg er optimist, sa Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til Nettavisen onsdag.

Les også: Mimir Kristjànsson: – Einar Gerhardsen hadde snudd seg i graven om han hadde sett hva norsk politikk har blitt redusert til

Sp: - Utspill om spill

Nettavisen har også spurt om en kommentar til saken fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, men han ønsker ikke å kommentere utspillet fra Moxnes.

- Han ikke har anledning til å kommentere Moxnes sitt utspill om spill og regjeringskabal i Oslo, fordi han er ute for å kjempe for industriarbeideren og drosjesjåføren, sier Vedums rådgiver på Stortinget, Lars Vangen, til Nettavisen.