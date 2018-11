Moxnes får kritikk for å hevde at Carl I. Hagen trenger ny hjerne

Rødt-leder Bjørnar Moxnes harselerte med at Carl I. Hagen trengte ny hjerne og advarte KrF «om en sant helvete» i en tale. Uheldig, mener retorikkprofessor.

Moxnes tok godt i, da Rødt for første gang i historien var invitert til å tale på Norsk Tjenestemannslags landsmøte, skriver ABC Nyheter.

Der advarte Bjørnar Moxnes KrF om et «sant helvete» hvis de rører kvinners selvbestemte rett til abort og sa at Carl I. Hagen trenger ny hjerne.

– Carl I. Hagen sier det godt selv, han har aldri sett den prinsipielle forskjellen på et bilverksted og et sykehus. Så Carl Ivar trenger nye briller, eller ny hjerne, sa Moxnes til latter og applaus fra deler av salen.

– Uheldig for den offentlige samtalen, sier professor i retorikk ved Universitet i Bergen, Jens E. Kjeldsen til nettstedet.

Han mener Moxnes' uttalelse om Carl I. Hagen er problematisk, fordi det er et personangrep rettet mot en bestemt person. Utfallet mot KrF i abortdebatten mener han imidlertid er uproblematisk fordi den ikke angriper konkrete personer, men tydeliggjør hva venstresiden vil gjøre ved forsøk på endring av abortloven.

Carl I. Hagen har følgende å si om utspillet til Rødt-lederen.

– Alt stygt som kan sies om en person er sagt om meg før. Jeg håper Bjørnar kan forklare hvorfor min uttalelse er feil. Jeg kan gjerne forklare hvorfor den er riktig. For øvrig forstår jeg godt retorikkeksperten!

– Hvis professor Kjeldsen tror jeg tar til orde for hjernetransplantasjon på min mangeårige politikerkollega Carl I. Hagen, så beklager jeg det. Det mener jeg naturligvis ikke, sier Moxnes i en kommentar.

– Hva mener du? Kan du se det at det er uheldig?

– Jeg legger meg flat, svarer Moxnes.

