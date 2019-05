Moxnes på 6-tallet: - Mange folk gir blaffen

Rødt-lederen kan juble over rekordmåling.

Rødt fosser fram på Sentios maimåling for Nettavisen og Amedia. Partiet får en oppslutning på 6,6 prosent, og går fram 2 prosentpoeng fra april.

- Siden oppstarten vår i oktober 1997, har vi ikke målt bedre resultater for Rødt og Senterpartiet, sier administrerende direktør i Sentio, Arve Østgaard, til Nettavisen.

- Folk gir blaffen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har dermed stor grunn til å juble.

- Jeg tror at folk gir blaffen i at kommentatorene i hovedstadsmedia stempler oss som populister, uansvarlige og ekstreme. Det folk vet er at det er et grasrotopprør på gang i Norge, og at vi står i spissen for det opprøret på Stortinget og landet rundt, og har en politikk for å bekjempe de økende forskjellene, sier Moxnes til Nettavisen.

Han mener deres saker treffer stadig flere nordmenn.

- Jeg tror stadig flere ser at Rødt er partiet for arbeidsfolk, fordi vi står på mot sosial dumping og EØS, og også er mot velferdsprofitørene, sier Moxnes, og legger til:

- Så tror jeg også at mange er enige med oss i at det trengs en statlig industripolitikk for å skaffe nye arbeidsplasser etter hvert som olje og gass trappes ned.

11 nye på Stortinget

I dag er Moxnes Rødts eneste stortingsrepresentant på Stortinget, men om målingen hadde vært valgresultatet, ville han fått hele 11 nye stortingskolleger.

- Rødt er tungen på vektskåla for å sikre flertall landet rundet. Så det skal merkes at Rødt vokser og blir sterkere, slår partilederen fast.

Partiet har imidlertid fått mye fokus på sine saker den siste uken, på grunn av Rødts landsmøte, noe Sentio mener er en av grunnene til deres framgang.

- Vi er det første partiet som går mot all vindkraftutbygging på land. Og så begynner folk også å få øynene opp for at Rødt har stemt mot bompengeprosjektene, og at vi ønsker å finansiere utbygging av veiene over statsbudsjettet, sier Moxnes.

Han viser til at«Folkeaksjonen nei til bompenger» i Bergen, som øker oppslutningen uke etter uke, tar velgere fra alle partier, med unntak fra Rødt.

Nettavisens partibarometer for mai 2019. 1000 personer er intervjuet i perioden 14. til 18. mai 2019. Feilmarginen ligger mellom 1,1 og 3,1 prosent. Målingen er utført av Sentio Research Norge AS for Nettavisen og Amedia. (Infografikk: Trond Lepperød/Nettavisen)

- Vil få det ned dramatisk

Moxnes sier bompenger blir en viktig sak for partiet i valgkampen.

- Det viktigste tiltaket for å få ned bompengene i Oslo er å skrote galskapen med ny E18 vestfra. Det koster 40 milliarder kroner, og er fullstendig galskap, for at folk skal kunne kjøre i 120 til kommunegrensa - og så blir det full stopp, sier han, og påpeker:

- Vi vil ha vekk det prosjektet der, og det vil få ned bompengene dramatisk.

Rødt-lederen har også et annet klart mål om de får makt etter høstens valg.

- Vi skal bruke makta til å få vekk velferdsprofitørene fra eldreomsorgen og barnevernet, og så skal vi bruke makta til å få ned forskjellene, sier Moxnes.

Krisemåling for Arbeiderpartiet

Meningsmålingen er samtidig den laveste målingen for Arbeiderpartiet siden januar 2018.

Arbeiderpartiet går mest tilbake på Sentios maimåling for Nettavisen og Amedia. Partiet får en oppslutning på 23,1 prosent, og går tilbake 4,4 prosentpoeng fra april.

Samtidig fortsetter Senterpartiet å fosse fram til rekordhøye oppslutninger, på henholdsvis 6,6 og 15,8 prosent.

Totalt har Sentio intervjuet 1000 personer, i perioden fra 14-18. mai. Feilmarginen ligger mellom 1,1 og 3,1 prosent.