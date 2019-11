Moxnes til Nettavisen: - Mistillit er like aktuelt

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil vite hva Hauglie gjorde mellom 30. august og midten av september for å forsikre om at mennesker ikke ble feilaktig dømt.

STORTINGET (Nettavisen): Stortingsrepresentant og Rødt-leder Bjørnar Moxnes er ikke overbevist etter tirsdagens redegjørelse om Nav-skandalen fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H):

- Det gikk to uker fra alarmen gikk i departementet til statsråden gjorde noe, sier Moxnes til Nettavisen.

Vil ha svar på to spørsmål

Moxnes sier Hauglie holdt en omfattende redegjørelse i Stortinget, men burde svart tydeligere på viktige spørsmål.

Det er særlig to kritiske punkter Moxnes peker på:

1) Hvorfor det gikk det to uker fra Nav tok kontakt og «den store alarmen gikk» i departementet 30. august til de avholdt sitt første møte 13. september?

2) I redegjørelsen sa Hauglie at Nav forsikret departementet om at sakene ble stilt i bero og påtalemyndighetene varslet da sakens alvor ble kjent, som burde bety seinest 30. august. Men siste dom ble avsagt i midten av september, mennesker satt i fengsel i midten av oktober og ble først løslatt fra fengsel mot slutten av forrige uke.

- Hvordan kan ha tatt så lang tid?

- Hvordan kan dette ha tatt så lang tid? Hva foretok Anniken Hauglie seg mellom 30. august og midten av september for å forsikre om at mennesker ikke ble dømt og sittende i fengsel på feilaktig rettsgrunnlag? er spørsmålene Moxnes stiller i en pressemelding.

Arbeids- og sosialministeren er innkalt til spørretimen onsdag.

- Mistillit er ikke noe vi vurderer for mistillitens skyld, men alvoret i denne saken har ikke blitt noe mindre. Statsrådens ansvar og handlinger er fortsatt ikke tilstrekkelig klargjort. Derfor er mistillit fortsatt på bordet, påpeker Moxnes.

Rødt-lederen mener Stortinget ikke behøver å vente på en kommisjon for å få Anniken Hauglies svar på hva hun selv foretok seg for å få fortgang i saken og hindre at mennesker satt inne på sviktende grunnlag.

- Lukter av klassejustis

SVs Audun Lysbakken sier saken lukter av det han kaller «klassejustis».

- Jeg tror ikke dette kunne rammet andre en en svak gruppe Nav-brukere, sier Lysbakken til Nettavisen og vil ikke utelukke mistillit.