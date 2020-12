Moxnes tyr til klassisk julefilm-sitat i sin kritikk av Norges nye rolle i Sikkerhetsrådet

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sår tvil om utenriksminister Ine Eriksen Søreide klarer å stå opp for norske interesser i det mektige Sikkerhetsrådet.

I sommer ble Norge valgt inn som et rullerende medlem i FNs sikkerhetsråd for de to neste årene. Det innebærer at Norge fra og med nyttår får sitte til bords med de mektige faste medlemslandene USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia. Norge har til sammen sittet i Sikkerhetsrådet fire ganger før, sist gang var i perioden 2001-2002.

Tirsdag formiddag holdt utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) en redegjørelse overfor Stortinget om hva som blir regjeringens prioriteringer når Norge inntar Sikkerhetsrådet etter jul. Eriksen Søreide trekker fram klima som ett av de prioriterte temaene.

- I sikkerhetspolitikken er klimaendringene allerede i dag anerkjent som en «trusselmultiplikator». Vi vil bidra til at faktabasert informasjon om hvordan klimaendringene er relevante for konflikt i det enkelte land, blir en del av premissgrunnlaget for rådets beslutninger, sier Eriksen Søreide i redegjørelsen.

Tyr til klassisk julefilm

Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes er imidlertid skeptisk til Norges nye og mektige rolle som rullerende medlem av Sikkerhetsrådet. Moxnes uttrykker bekymring for at regjeringen ikke vil makte å ivareta norske interesser i Sikkerhetsrådet, og heller velge en lojal linje overfor stormakten USA.

Han uttrykker også misnøye over de såkalte stemmebytteavtalene som ble inngått i kampanjen om å sikre Norge en rullerende plass i Sikkerhetsrådet.

- Kan vi forvente en annen politikk enn det vi så den gang? sier Moxnes under redegjørelsen til utenriksministeren, og viser til forrige gang Norge hadde plass i Sikkerhetsrådet i tidsperioden 2001 til 2002.

- I det som for mange har blitt en slags tradisjon ved juletider av en film, så sier Hugh Grants statsministerkarakter følgende: «We may be a small country, but we’re a great one too.» Er det håp for at Søreide, når det kreves, vil stå opp mot USA for norske interesser i Sikkerhetsrådet? sier Moxnes.

Moxnes henviser til en filmscene i juleklassikeren «Love Actually», der den britiske statsministeren (spilt av Hugh Grant) tar et realt oppgjør med USAs arrogante president (spilt av Billy Bob Thornton).

- Heller enn å følge USA så kan Norge stå for en selvstendig linje som både styrker småstatlige interesser og som vektlegger folkeretten og internasjonale avtaler. Det er det Rødt går inn for. Vi håper også at regjeringen da velger en sånn linje framfor som sist, da vi i ett og alt dessverre gjorde det som stormakten i vest ønsket at vi skulle gjøre, sier Moxnes.

- Sikkerhetspolitisk kapital for Norge

Utenriksminister Søreide mener plassen i Sikkerhetsrådet ikke vil svekke, men tvert imot styrke norske interesser.

- Jeg mener tvert imot. Det vi gjør på blant annet fred og forsoning, er også en sikkerhetspolitisk kapital for Norge som gjør at vi øker vårt utenrikspolitiske handlingsrom på andre områder, og sånn sett ivaretar våre interesser. Vi gjør ikke dette for mitt utmerkede embetsverks skyld. Dette gjør vi for å ivareta norske interesser. Det er det viktig å understreke, sier Søreide i sin oppsummering i redegjørelsen.

- Det vi gjør på for eksempel fred og forsoning, er noe der vi har sterk støtte fra land som ellers er uenig om mange ting. Når det gjelder Israel og Palestina, så jobber vi som AHLC-formann (giverlandsgruppen for Palestina red.anm.) med sterk støtte fra USA. Når det gjelder spørsmålet Afghanistan, så gjelder det samme. Der er også Russland og Kina involvert, sier utenriksministeren.

Norske stemmebytteavtaler

Moxnes fremmer også kritikk rundt prosessen med stemmebytteavtaler i kampanjen for å bli valgt inn i Sikkerhetsrådet.

- For å få denne plassen i Sikkerhetsrådet har Norge inngått en lang rekke stemmebytteavtaler med andre land. Hvilke land, vet vi ikke. Bare at flere av dem ikke er fremragende demokratier, for å si det sånn. Og hva avtalen forplikter Norge til, det vet vi heller ikke, fordi det er sedvane blant diplomatene å holde sånne avtaler hemmelige, sier Moxnes.

- Hvordan kan vi da være sikre på at de jobber for norske interesser, og hvordan kan vi etterprøve det? Det kan vi ikke ha noen garanti for, sier Moxnes.

Eriksen Søreide svarer ikke direkte på spørsmålet rundt stemmebytteavtaler, men henviser til en tidligere besvarelse til Stortinget.

- Jeg vil vise til svaret jeg har gitt til Stortinget om både arbeidsmetoder som Stortinget står helt fritt til å bestemme selv, og hva som er bakgrunnen for hvordan vi agerer i liket med tidligere regjeringer når det gjelder stemmebytteavtaler, sier Eriksen Søreide.

Bakgrunnen for besvarelsen Eriksen Søreide viser til, er et skriftlig spørsmål stilt av Moxnes i oktober. Moxnes ville blant annet ha svar på hvilke land Norge har drevet stemmebytte med og hva Norge har lovet disse landene i bytte mot løfte om gi sin stemme til Norge i avstemningen om plassene i Sikkerhetsrådet.

Eriksen Søreide skriver i brevet at stemmebytteavtaler er et veletablert verktøy som benyttes av samtlige medlemsland i FN som stiller til valg i et FN-organ, og at Norge også benyttet seg av denne typen avtaler både da vi stilte til valg til FNs sikkerhetsråd på forsommeren i år og i 2000.

Hemmelig

Hun vil imidlertid ikke opplyse om hvilke land Norge inngikk denne typen stemmebytteavtaler med.

«Generelt er det vår politikk å bruke stemmeretten og stemmebytteavtaler til å fremme kandidaturer som er i tråd med våre utenrikspolitiske prioriteringer, men hver enkelt stemmebytteavtale vurderes individuelt. Stemmegivning i forbindelse med kandidaturer i FN-sammenheng er ikke offentlig, i tråd med prosedyreregel om hemmelig valg,» skriver Eriksen Søreide i besvarelsen.

«Det følger av vanlig praksis at stater ikke går offentlig ut med hvilke land de støtter til FNs sikkerhetsråd. Dette legger vi også til grunn på norsk side, og det er en politikk som har vært fulgt av vekslende norske regjeringer. Dette er viktig norsk politikk, og viktig for Norges troverdighet i FN-sammenheng og for vårt forhold til andre land,» lyder besvarelsen.

- Hvorfor mislyktes Norge?

Forrige gang Norge satt i Sikkerhetsrådet i perioden 2001 til 2002, ble det fra enkelte hold fremmet kritikk om at Norge fikk for lite politisk uttelling for innsatsen i Sikkerhetsrådet.

Moxnes er blant dem som mener Norge mislyktes politisk forrige gang vi satt ved FNs mektige bord. Han underbygger påstanden med en analyse forfattet av fredsforsker Svein Tønnessen ved PRIO.

I analysen «Hvorfor mislyktes Norge politisk i Sikkerhetsrådet?» fra 2003, skriver Tønnesson at daværende utenriksministre Thorbjørn Jagland (Ap) og Jan Pettersen (H) ikke greide å oppnå politisk gevinst av Norges innsats. Tønnesson skrev at Norge fikk lite oppmerksomhet i internasjonale medier, og at det i norsk offentlighet ble hevdet at Norge manglet en tydelig profil.

«Den viktigste forklaringen på at to regjeringer ikke høstet større politiske fordeler av det norske medlemskapet i Sikkerhetsrådet, er etter min oppfatning at konsensusprinsippet ble drevet for langt,» skriver Tønnesson og viser til USAs ønske om å gå til krig mot Irak.

«Når Sikkerhetsrådets mektigste medlem viste stadig mindre respekt for multilaterale avtaler og hevdet sin rett til å angripe andre medlemsland militært, selv uten noe klart FN-mandat, måtte det oppstå situasjoner hvor det eneste riktige var å si klart og tydelig fra. Store deler av norsk opinion ønsket klar tale, men fikk lite respons fra Norges fåtallige skare av utenrikspolitikere. Norsk UD hadde bundet seg til «konsensusmasten,» skriver han.

Tønnesson antyder at Norge ikke tok nok avstand fra USAs ønske om å gå til krig mot Irak i kjølvannet av terrorangrepene i New York og Washington i 2001. Norge var riktignok ikke rullerende medlem lenger da USA til slutt gikk militært angrep på Irak uten FN-mandat i 2003.

