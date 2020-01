Mudassar Kapur (H) blir leder av Stortingets finanskomité

Høyres Mudassar Kapur overtar som leder av finanskomiteen på Stortinget.

Kapur rykker opp som leder etter å ha vært medlem av komiteen i denne stortingsperiode.

Beslutningen ble tatt på Høyres gruppemøte i Stortinget onsdag ettermiddag.

– Mudassar er en erfaren og dyktig stortingsrepresentant som kjenner godt til fagfeltet fra å ha vært medlem i finanskomiteen. Han får nå den viktige oppgaven med å få et ansvarlig statsbudsjett gjennom i Stortinget. Det er et ansvar som jeg er sikker på at Mudassar vil mestre, sier Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre.

