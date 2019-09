Zimbawes første president etter at landet ble uavhengig, Robert Mugabe, er død

Familien hans opplyser at han døde etter en tids sykdom.

Mugabe ledet Zimbabwe fra det ble uavhengig i 1980, fram til han ble tvunget til å gå av i et militærkupp i 2017.

– Hvil i fred, Robert Mugabe, tvitrer Zimbabwes utdanningsminister Fadzayi Mahere.

Kriget mot apartheid-regimet



Mugabe var med og etablere Zimbabwe African National Union (ZANU) i 1963, som en utbrytergruppe fra Zimbabwe African People's Union ( ZAPU). I 1964 ble Mugabe dømt for "statsfiendtlig tale" og satt 10 år i fengsel. I 1974 ble han leder av ZANU, og med hovedbase i Mosambik førte han geriljakrig mot apartheidstyret til Ian Smith i daværende Rhodesia.

Frigjøringskrigen pågikk i perioden 1964–1979. Mugabe – som hører til majoritetsgruppen shona – ble feiret som en stor frigjøringshelt på grunn av sin innsats under frigjøringskrigen mot Smith-regimet, på samme måte som Joshua Nkomo, som hørte til minoritetsfolkegruppen ndebele og ledet ZAPU, med hovedbase i Zambia.

Kaotisk etter frigjøringen



Ved de første valg etter frigjøringen – valg som var preget av trusler fra alle parter, mistillit, og rapporter om uregelmessigheter – sørget shona-majoriteten for at Robert Mugabe 4. mars 1980 ble valgt til å lede den første regjeringen som statsminister.

Mellom 1982 og 1985 startet Mugabe en hemmelig utryddelseskrig mot sine tidligere allierte ZAPU. Tusener – opp mot 20 000 ifølge enkelte kilder – ZAPU-tilhengere ble drept i en operasjon kalt Gukurahundi (shona-ord som betyr «regnet som spyler bort klinten før vår-regnet»).

Mugabe har hele tiden siden selvstendigheten vist klare autoritære trekk, men regimet hans mottok likevel betydelig støtte fra utlandet i 1980-årene og 1990-årene – inkludert vestlige land som Storbritannia og Norge. Kilde: Wikipedia.

Fra velstående og lovende - til skrekkeksempel på autoritært regime



I økende grad, og særlig siden andre halvdel av 1990-årene har Mugabes styresett ført til at Zimbabwe har gått fra å være et av Afrikas mest velstående og lovende land, til å bli et land med stadig mer autoritært regime, økonomisk krise, hyperinflasjon, skyhøy arbeidsledighet og med økende omfang av overgrep mot befolkningen.

Fra begynnelsen av 2000 førte Mugabe en etterhvert katastrofal landreformpolitikk. Påskuddet var å rette på skjevfordeling av land mellom de få hvite farmerne og den svarte hoveddelen av befolkningen. Zimbabwe ble på denne tiden ansett som regionens brødkurv og de hvite farmene var ved siden av gruvedriften hovedintektskilden for landet.

Under kaotiske og voldelige forhold ble over de neste årene bortimot alle farmerne fratatt sine gårder, som stort sett havnet i hendene til den politiske eliten og deres medhjelpere. De nye eierne hadde som regel ingen erfaring og vilje til å drive det intensive, industrielle landbruket videre og landets landbruksproduksjon imploderte.

Mugabes despotiske kleptokrati har de senere årene blitt møtt med internasjonal fordømmelse og økende isolasjon på grunn av undertrykkelse av den politiske opposisjonen, menneskerettighetsbrudd, korrupsjon, valgfusk og konfiskering av de aller fleste av de drøyt 4 000 store, kommersielle farmene – som var eid av hvite farmere – og dermed også fordrivelse av hundretusener av fattige landarbeidere. Kilde: Wikipedia.