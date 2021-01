Mulige luftlommer gir letemannskapene i Gjerdrum håp

Snaut tre døgn etter leirskredet i Gjerdrum har letemannskapene fremdeles håp om å finne overlevende. Ni personer er fremdeles savnet. Én person er funnet død.

Sannsynligheten for å finne overlevende minsker for hver time som går, men nødetatene vil ikke betegne de savnede som antatt omkomne før det mottas andre medisinske vurderinger eller skredområdet er gjennomsøkt grundig nok.

– Vi jobber hele tida ut ifra at vi skal finne overlevende, etter vurderinger fra det medisinske apparatet. Luftlommer kan forsterke sjansen for overlevelse. Dette kan dannes ved at konstruksjoner skaper ei lomme hvor personen kan befinne seg, sier brannvesenets innsatsleder Geir Søndrål til Dagbladet.

Det ble fredag ettermiddag gjort funn av en omkommet person i skredområdet. Ti personer er savnet etter skredet. Det antas at den omkomne er en av disse, men fordi vedkommende ikke er identifisert er det fremdeles ti som er formelt savnet. Politiet frigjorde navnene på alle ti fredag kveld.

De savnede er Eirik Grønolen, Irene Ruud Gundersen, Charlot Grymyr Jansen, Alma Grymyr Jansen, Bjørn-Ivar Grymyr Jansen, Ann-Mari Olsen-Næristorp, Victoria Emilie Næristorp-Sørengen, Marius Brustad, Lisbeth Neraas og Rasa Lasinskiene.

Ned på bakken igjen lørdag morgen

Redningsmannskap ble ved 11.30-tiden fredag sendt ned til et spesifikt sted inne i skredområdet. Redningsaksjonen foregår frem til lørdag morgen i luften, men mannskap skal ned på bakken igjen så snart de kan lørdag morgen.

- Vi setter i gang så fort det er forsvarlig, sier innsatsleder Dag Andre Sylju fredag kveld.

Det ble under en pressekonferanse klokken 17.30 onsdag klart at redningsmannskapene gikk over i en fase der arbeidet som har pågått nede på bakken i skredområdet, avsluttes for dagen.

Det opplyste innsatsleder Roger Pettersen.

Arbeid fra bakken kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke fortsette etter mørkets frembrudd, og redningsaksjonen fortsetter fredag kveld og natt til lørdag fra luften.

- Bakkestyrkene er trukket inn og vil sette i gang igjen i morgen tidlig, sa Pettersen fredag ettermiddag.

Søker fra luften

Gjennom kvelden og natten søkes det i området gjennom overvåkning og scanning med droner og varmesøkende kameraer. Dette er blitt brukt gjennom hele redningsaksjonen.

Pettersen avviser at letemannskapene mister verdifull tid når de har tatt mannskapet som har jobbet på bakken ut av skredområdet, og påpeker at det å ha mannskap på bakken krever en høyere grad av sikkerhet.

- Det er en annen risiko ved å ha personell på bakken enn å ha dem oppe i lufta, sa Pettersen.

Onsdag sa Pettersen at kameraene scanner området kontinuerlig. På spørsmål om hvorvidt dette har reddet liv etter skredet, svarte innsatsleder han bekreftende:

– Ja, det vil jeg si. Men det er den totale innsatsen som har bidratt til at vi har reddet liv.

Aksjonen på bakken ble satt i gang ved 11.30-tiden fredag.

Har lagt plater

Gjennom hele natt til fredag ble det kjørt inn grus og stein for å kunne stabilisere veien inn til skredområdet i forbindelse med redningsarbeidet. Planen var å få på plass en brolegger, men den har så langt vært regnet som for tung for det aktuelle området.

Nødetatene har isteden lagt ned styrofoam-plater som ligger som dominobrikker nede på gjørma i skredområdet.

– Vi overvåker hele tiden grunnforholdene der det nå jobbes, samt ute i det øvrige terrenget i skredgropen. Vi har satt inn store ressurser for å gjøre denne operasjonen så trygg som mulig, fortalte regionsjef Toril Hofshagen i NVE tidligere fredag.

Ordfører har troen

Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) sier at han velger å ha håp om at det er levende personer blant de savnede i skredmassene.

– De harde konsekvensene av denne tragedien treffer oss. Vi må fordøye og ta imot. Vi er ikke uforberedt, men det er knalltøft, sa Andersen til TV 2 fredag kveld.

På spørsmål om det er mulig å finne overlevende i skredområdet, svarte han at han velger å høre på politiet.

– Jeg velger å høre på politiet når de sier de har en pågående redningsaksjon og velger å følge med når de sier at det hele er avsluttet. Man vil jo gjerne ha håp, men vi ser jo hvordan skredstedet ser ut, uttalte ordføreren.

Han mottok nyheten om at en person er funnet omkommet med stor sorg, men er glad for at funn er gjort.

– Det er med sorg jeg registrerer at det er funnet en omkommet person, men samtidig er det fint at søket gir resultater og at de blir funnet, sånn at man kan få en verdig begravelse og tatt farvel, sa Østensen til TV 2 tidligere fredag.

Før den døde personen ble funnet, var det meldt om ti savnede personer etter det enorme kvikkleireskredet, som skjedde natt til onsdag. Politiet opplyser til NTB at de går ut fra at den døde er en av de savnede.

– Vi håper jo inderlig at det kan finnes flere overlevende, men vi er glad for alle som kan bli gjort rede for, sier Gjerdrum-ordføreren.

I beredskap

Samtidig som den døde personen ble bekreftet funnet, sier helsevesenet at de har trappet opp bemanningen for å kunne ta imot eventuelle overlevende. Innsatsleder for helsevesenet, Bjørn Nuland, sa fredag ettermiddag at de fremdeles har tro på å finne overlevende.

– Nå har vi funnet en omkommet, men vi er fortsatt i trua om at vi skal finne overlevende. Det har vi inntil vi får andre medisinske vurderinger eller at man har søkt gjennom skredområdet såpass godt, sier Nuland til NRK.

Kirken åpen gjennom nyttårshelgen

Som følge av skredulykken vil Gjerdrum kirke holde åpent fra klokken 10 til 22 gjennom hele nyttårshelgen, skriver Dagen.

– Vi inviterer til stillhet, lystenning, fellesskap og tilbud om samtale, sier kirkeverge Dagrun Agnete Ødegaard til VG.

Myndighetene har gitt ros for at lokalsamfunnet har stilt opp i kjølvannet av katastrofen. Mange er blitt hjemløse og trenger bistand. Derfor er det blitt opprettet en pengeinnsamling for skredofrene i Gjerdrum.

Ressursnettverket for barn og unge (RBU) og Gjerdrum kommune samarbeider om pengeinnsamlingen. I tillegg har Røde Kors åpnet et gavemottak i Holterhallen i nabokommunen Nannestad.

