«Mullah, get lost», roper de i gatene i Iran

Iran har vært i fyr og flammer i to dager. Det iranske folket er lei av regimets unnfallenhet og vanstyre, og roper «død over diktatoren, mullahene må bort!»

De som har protestert siden lørdag er det virkelige iranske folket, den store majoriteten.

De risikerer livet sitt ved å gå ut i gatene for å protestere. De kjenner risikoen. De vet at de kan bli drept. Det er ikke de som har blitt mobilisert av regimet, kjøpt og betalt for å sørge i offentlighet over terroristen Soleimani.

Nei, dette er folk som vet de kan bli drept for å heve stemmen i protest og forlange presteskapets avgang.

Rakettangrep som general-hevn

I morgentimene onsdag 8.januar skjøt iranske myndigheter over et dusin raketter inn i Irak som hevn for at USA likviderte deres høyt aktede general Soleimani.

Han har lenge stått på USAs terrorliste, akkurat som ISIS-leder Al-Baghdadi og Al- Qaidas Bin Laden gjorde det.

Soleimani var også sanksjonert av EU og hadde tette bånd til terrorgruppen Hizbollah som er boikottet av både USA og Storbritannia. Han var på vei tilbake til Baghdad fra Damaskus, for å planlegge flere terrorangrep på amerikanske styrker stasjonert i Irak, ifølge amerikanske myndigheter. I et tidligere angrep fra den pro-iranske militsen Kataib Hizbollah mot en base i Irak, ble en amerikansk kontraktør drept, og fire andre skadet.

Propaganda og en krig som ble avverget

I de iranske rakettangrepene onsdag ble ingen skadet, trolig fordi Iran advarte irakiske myndigheter på forhånd. Det var en merkelig atmosfære i iranske statlige medier. Mens rakettangrepene pågikk i morgentimene, gravla iranske myndigheter Soleimani. Den statlige propaganda-TV-kanalen var full av svartkledde som snakket om hevn og blod. Det var skremmende. Jeg var våken og fulgte det hele på TV. Det hvite hus holdt hastemøte, og etterpå skjedde det ingenting. Og godt var det.

Amerikanske myndigheter tok det hele med ro. Det ble ingen svar på angrepet fra dem. En krig ble avverget.

Mina Bai. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Skjøt ned passasjerfly

Men ingen visste da at Iran, i sin iver etter hevn, skjøt ned et ukrainsk passasjerfly med to raketter nær flyplassen i Teheran. Først kom meldingen fra iranske myndigheter om at flyet med hele 176 mennesker om bord hadde fått tekniske problemer. Så kom rapporter fra de lokale som hadde funnet rester fra en rakett på åstedet. Videoklippene av en eksplosjon av flyet spredte seg på sosiale medier. Iranske myndigheter beslagla flyets taleregistrator og ferdsskriver (den svarte boksen), og i strid med internasjonal lov, ble åstedet ryddet og det ble ikke lagt til rette for videre etterforskning. Ukrainske myndigheter ba om utlevering av den svarte boksen. I tre dager benektet iranske myndigheter at flyet hadde blitt skutt ned. Visepresidenten advarte til og med persisk-språklige reportere i ulike opposisjons-kanaler mot å snakke om flystyrten.

Benektet skandalen i flere dager

Det ble oppfattet som en trussel. Internasjonale myndigheter krevde utdypende svar fra Teheran. På lørdag kom iranske myndigheter til slutt ut med et svar. De innrømmet at de «ved en feil» hadde skutt ned flyet. Flyet skulle til Canada og en rekke iranske toppstudenter var blant de drepte. Dette var mennesker som hadde immigrert til Canada og var på besøk i Iran. Over 80 iranere var blant de drepte, sammen med passasjerer fra en rekke andre land. Canada hadde tidligere uttalt at de ikke utelukket mulighetene for at flyet hadde blitt skutt ned av en rakett.

I hele tre dager prøvde iranske myndigheter å dekke over katastrofen.

Om det ikke var for sosiale medier og internasjonal presse, ville iranske myndigheter trolig aldri blitt tvunget til å innrømme dette fatale rakettangrepet på et passasjerfly. Den iranske utenriksministeren kalte katastrofen for «en «menneskelig feil».

Mye holdes skjult for verden

I Iran har det vært mange massakrer som myndighetene har dekket over. I november var det drap og massakrer av opp til 1500 mennesker - ifølge Reuters - som demonstrerte mot regimet. Myndighetene stengte internett, og drepte uskyldige sivile demonstranter med skarp ammunisjon. Regimets strategi har alltid vært å benekte.

Da nyheten om de drepte i flystyrten ble publisert, kom det som en sjokkbølge i Iran. Folk er inderlig lei av vanstyret, løgnene og benektelsene fra myndighetene.

Sterke protester fra folket

Studenter ved Sharif og andre prestisjefylte universiteter i Iran arrangerte minnestunder for de drepte medstudentene ved å sette lys foran universitetsområdet. På lørdag utviklet dette seg til nye anti-regimeprotester, der studenter og andre i hopetall ropte «død over Khamanei» (den øverste lederen). «Død over diktaturet», og «vi ikke vil ha en islamsk republikk»,» Suleimani er en morder og hans leder er også en morder».

De rev også i stykker bilder av Soleimani og ropte at «den diktatoriske revolusjonsgarden er som vårt ISIS».

Den mektige revolusjonsgarden er en brutal undertrykkingsmaskin som har undertrykt regimekritiske demonstranter i 40 år. Soleimani var leder av den internasjonale grenen Quds, som også tidligere har vært aktiv i drap på demonstranter i Iran.

Elsket og hatet

Den samme Soleimani som norske medier roste og kalte for en elsket general, var samme mann som det iranske folket protesterer i mot nå. Det er viktig å huske at da Soleimani ble drept, erklærte myndighetene i Iran tre dagers sørgeseremoni, og mobiliserte all verdens mennesker for å vise at han var «populær». Vestlige medier, blant annet NRK og andre medier, rapporterte ukritisk om folkemengden, uten en gang å nevne at dette er et diktatur som er i stand til å mobilisere folk enten med tvang, eller ved å gi folk penger og andre midler og priviligerier.

Den mektige revolusjonsgarden er også en økonomisk gigant i Iran. Å demonstrere under et brutalt diktatur til fordel for diktaturet er ikke det samme som demonstrasjon av fri vilje. Det var dette som ble aldeles borte i norske mediers dekning. De demonstrantene som nå har tatt til gatene for å protestere mot regimet og diktaturet, gjør det av fri vilje. De risikerer liv og helse og vet at de kan bli drept, på samme måte som 1500 uskyldige mennesker i november.

- Media må være sitt ansvar bevisst

Norske og vestlige medier har et ansvar for å vise hva det iranske folket sier og mener. Det iranske folket er ikke bare disse folkemengdene og ekstremist-religiøse som regimet har mobilisert ved å gi dem penger, status og privilegier for å komme ut i gatene for å hedre en terrorist som har tusenvis av menneskers blod på hendene etter terror og vold i Iran, Syria, Libanon og Irak.

Dette er et ansvar norske medier og deres kommentatorer må ta på dypt alvor, ellers vil de kun framstå som lakeier og talerør for et brutalt religiøst og militært diktatur, og med det blir de indirekte medskyldige i den uretten de begår.

Trump på persisk

For første gang tvitret president Trump på persisk til støtte for det iranske folket. Det er en tweet som med over 320.000 likes har brutt tidligere rekorder.

Ifølge Washington Examiner er det den tweeten på persisk som har oppnådd størst interesse.

Dette må si noe om hvor iranere står i forhold til USA. De vil ikke ha noen krig, og er lei regimets krigs-hissing og USA-antipati.

I går advarte president Trump iranske myndigheter om å ikke drepe demonstranter slik regimet har gjort før. Han skrev at verden og USA følger med.

Det er på tide at også europeiske ledere og Norge advarer mot drap på uskyldige sivile. Etter grunnloven har iranere lov til å protestere fredelig.

Demonstrantene i Iran har ingen beskyttelse. Bare verdens oppmerksomhet og budskap om solidaritet kan holde dem i live.