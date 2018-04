Multikunstnerens nye gullshow

Ganske sjelden fødes det et multitalent av de helt sjeldne - en kvinne eller mann som bare har det lille ekstra

Håvard Bakke er et slikt talent. Han ble kjent som barneskuespiller gjennom Pelle og Proffen- filmene. Etter eventyret med tre filmer og stjernestatus fra den tiden, så ville nok de fleste gitt seg for å gå videre i livet med en ”riktigere” utdannelse, men det var ikke noe for Bakke, scenen og musikken er hans liv.

- Jeg er ikke utdannet i noe, alt er selvlært. Jeg har jobbet beinhardt for å få lov til å jobbe innen film, teater og musikk i så mange år. Det er bare dette jeg vil gjøre., stå på en scene og helst drive med musikk, masse musikk. Og nettopp musikk har han da også fått gjort mye av. De fleste av oss drar nok kjensel av ham fra NRK-programmet Stjernekamp der han måtte takle sjangere som, hardrock, opera, EDM og musikaler, noe han for øvrig gjorde på fremragende måte. Håvard ble en av topp tre i NRKs Stjernekamp, ikke verst for en godt voksen mann i en popstjernekonkurranse. Han er også med i coverbandet Cover Me der de spiller låtene til Bruce Springsteen. Tidligere har han vært med i oppsetninger der de har fremført David Bowie, Prince og Pink Floyd.

Bakke har gjort mye innen film, musikk og teater, og mange har et forhold til karakterene han har spilt, og det er nok bare den eldre garde som tenker at navnet Håvard Bakke er synonymt med Pelle og Proffen. Mange andre har opplevd han som Langemann i Kaptein Sabeltann og de fleste barn har nok hørt stemmen hans i filmene RIO, Happy Feet, Angry Birds eller noen av de andre svært mange filmene han har gitt stemmen til. I vinter har han hatt fast hyre i musikalen Les Miserables, tidligere har jeg sett han i Sound of Music.

Men nå skal Bakke jaggu meg gjøre noe de fleste av oss ville unngått for enhver pris. Han skal gjøre et soloshow på Edderkoppen scene med forestillingen Willie Nelson Kjente Mor Mi. Et 90-minmuttersshow der han er eneste skuespiller på scenen. Stykket, som skal spilles 11 ganger, har premiere 3. mai, er skrevet av Knut Nærum, og skal vi tro Bakke, som også er produsent på forestillingen, så er dette en helt unik forestilling i norsk sammenheng.





- Knut Nærum har skrevet et manus om en fyr som bor på Elverum. Denne fyren har en liten tilværelse, men har det helt alright og bor sammen md mor si. Han har det altså helt fint, helt til moren begynner å bli dårlig og døende, da blir han nødt til å grave litt om hvem som egentlig er faren hans, for det har han aldri visst. Også begynner han å legge sammen to og to, som hvorfor skrur moren alltid ned lyden når Willie Nelson kommer på radio? Han legger så ut på sin livs største reise for å finne ut hvem han er.

- Selve forestillingen er blitt en lun underfundig historie som er fantastisk skrevet av Knut, og som er veldig morsom å spille. Her blir det en god dose humor og gråt. Det jeg også liker så godt med forestillingen er at den er et folkelig teaterstykke på sitt aller beste. Det er så tilgjengelig for folk, og det betyr ikke at det behøver å være harry eller dårlig, men at alle kan kose seg med en slik forestilling. Jeg er blitt så fryktelig glad i denne historien. Nå har jeg gjort så mye gjennom livet mitt i alle slags sjangere, og man skjønner når man treffer full. Denne er gull.

Forestillingen har fått strålende omtale i media og med kun 11 forestillinger i mai i Oslo, så folk bør kjenne sin besøkelsestid om de skal få sikret seg plass. Jeg har allerede sikret billett og gleder meg stort. Og som Håvard Bakke sier, dette er en helt unik forestilling i norsk sammenheng. En gullforestilling der altså.

