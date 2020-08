Munnbind-brukere reagerer: - Kanskje ikke alle som har fått notatet?

Fra og med i dag er det anbefalt å bruke munnbind på en rekke kollektivreiser, men munnbind-brukerne føler at de foreløpig er i mindretall.

OSLO (Nettavisen): - Det kjennes rart å ha på seg «arbeidsantrekk» i offentlige kjenner jeg. En del blikk. Tilvenningsprosess, melder anestesilege Monica Thallinger på Twitter mandag morgen. Fra i dag, mandag, er det anbefalt av myndighetene å bruke munnbind på buss og tog i Oslo og i Indre Østfold kommune der hvor det ikke er mulig å holde én meters avstand.

Thallinger var en av flere som merket seg at munnbind-brukerne likevel synes å være i mindretall:

- Førsteinntrykk klokka 07.00: flere enn fredag, men under en tredel bruker munnbind, melder Thallinger på Twitter.

- Ganske skuffa

Flere munnbind-brukere ga uttrykk for lignende observasjoner:

- Kun halvparten av busspendlene i min buss på vei til arbeid i Oslo her til morgen har munnbind på. Kanskje ikke alle som har fått notatet, skriver Simon Dyhr, til daglig rådgiver i Norsk elbilforening, på Twitter.

- Jeg tok 505-bussen fra Drøbak. Det var mulig å holde avstand på bussen, men etterhvert som folk stiger på innover mot Oslo, var det få å se med munnbind, sier Dyhr til Nettavisen.

- Ganske skuffa over mangel på munnbind i kollektivtrafikken i Oslo i dag! skriver en annen mann på Twitter.

- Meteren viktigere enn munnbindet

Munnbind-anbefalingen ble lagt fram på regjeringens pressekonferanse fredag, og den gjelder i to uker fra mandag 17. august.

Helseminister Bent Høie (H) understreket likevel på pressekonferansen at dette ikke erstatter regelen om én meters avstand.

- Den beskyttende effekten av munnbind er anslått til å være 40 prosent, mens det å holde minst én meters avstand er anslått å redusere risikoen for smitte med 80 prosent. Meteren er altså viktigere enn munnbindet, sa Høie ifølge NTB.

En spørreundersøkelse fra Norsk koronamonitor viser at 55 prosent av nordmenn er positive til å bruke munnbind i Norge.