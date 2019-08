Muslimenes respektfulle hilsen

Tre muslimske kvinner valgte å hilse på Kronprins Haakon ved å legge høyre hånd til hjertet. Et stort problem? No problem at all.

Det var flott at Haakon besøkte moskeen Al-Nor Islamic Centre i Bærum. I en vanskelig tid - etter et «mislykka, høyre-ekstremistisk attentat» - er dette å vise respekt. Fra aller øverste hold i kongeriket Norge. Så oppstår altså en «situasjon». De tre muslimske kvinnene som står i velkomstkomiteen hilser slik de er vant til å hilse. Respektfullt. Høyre hånd til hjertet. Les også Man må nesten gratulere Islamsk Råd Norge for deres innsats mot muslimer - og ikke for muslimer Moskeen beklager i ettertid. Det har imamene all grunn til, men ikke fordi kvinnene hilste med hånda til hjertet. Det moskeen har å beklage, er at kronprinsen ikke på forhånd var informert – slik at han kunne valgt samme form for hilsen. Dét ville vært respekt. Kronprins Haakon med sin høyre hånd til hjertet, i respekt for kvinnenes religiøst betinga vane. For hvem kan vel med hånda på hjertet påstå at det å hilse med hånda til hjertet er mindre respektfullt enn å rekke fram høyrehånda? I enkelte kretser vil dette ganske sikkert bli betrakta som «snikislamisering». Eventuelt «kvinnediskriminerende». Jeg er dypt uenig. Disse kvinnene hilser aldri ved å rekke fram sin høyre hånd. Ikke i møte med menn, ikke i møte med kvinner. Jeg tenker - hvilke bitte små ting vi har en egen evne til å lage til store ting i dette landet. Les også Skal vi respektere våre gjester, eller skal våre gjester respektere oss? Kronprinsen takla opptrinnet forbilledlig, og har absolutt ingen ting å beklage. Men kanskje burde Slottet sjekka dette på forhånd? Det kan da umulig komme som noen overraskelse at mange muslimske kvinner respektfullt velger å hilse med sin høyre hånd til hjertet?