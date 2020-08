Muslimer, SIAN og antirasister

Muslimene tapte, og SIAN vant ved å få bekreftet sin stigmatisering av muslimer som voldelige.

Av Shakeel Rehman, leder i SSI (Senter for Sekulær Integrering)

Overfallet på Lars Thorsen i Bergen var forventet når vi så hvor galt det gikk på Furuset i Oslo uka før.

Det var bare snakk om tid før motdemonstrantene kom seg gjennom sperringene.

Hvor vanskelig skal det være å konsekvent ta avstand fra vold mot meninger vi ikke liker? Det er tydeligvis ikke lett å forsvare antivold når det ikke gjelder en selv.

Forvirrede og uansvarlige antirasister

Dobbeltmoralen er tydelig påfallende selv i et land hvor rettssikkerhet for individet burde være i DNA-et. Antirasistene som mobiliserer disse motdemonstrasjonene har alt ansvar. Forvirrede og uansvarlige antirasister i Rødt Oslo, representert ved lederen Siavash Mobasheri, «Radikal Portal» ved redaktør Joakim Møllersen og «Oslo mot Rasisme», representert ved anonyme ledere, skylder alle uforbeholdent på politiet.

De skulle tvert imot gått frem som rollemodeller for muslimsk ungdom ved å ta ansvar og avstand fra vold. Men den gang ei, selv når de fikk mulighet til det i etterkant til å reflektere selvkritisk.

Dette er et meget farlig spill fordi det kan radikalisere høyreradikale SIAN inn mot høyreekstremime, men også radikalisere muslimsk ungdom til å tro at det er helt i orden med vold.

Fordommer og stigmatisering

SIAN sitt hovedbudskap er stigmatisering av muslimer som voldelige på grunn av islam. Med overfallet i Bergen bekreftes SIANs fordommer og stigmatisering, og dermed fare for at fremmedfrykt mot alle muslimer kan øke. Det finnes ingen omtanke hos motdemonstrantene for hvilket omdømme volden gir muslimer, eller erkjennelse av at det er et problem internt med aksept for intoleranse og vold.

Krigsscenene som utspilte seg i min bydel Furuset lørdag 15.august, fikk sitt naturlige etterspill i Bergen 22. august, hvor SIAN-lederen ble brutalt slått ned av sinte unge muslimer.

Shakeel Rehman, leder for Senter for Sekulær Integrering (SSI). Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Politiet var tydeligvis bedre forberedt i Oslo. Sentralt bystyremedlem fra Rødt i Oslo, Sofia Rana, feiret det med å poste «ingen rasister i våre gater» noen timer etter overfallet mot SIAN-lederen. Det er enten en intellektuell kollaps i disse miljøene, eller en autoritær aksept for vold.

Definisjonsmakten

Alle de ovennevnte har stor definisjonsmakt i miljøene blant innvandre, men opptrer uansvarlige. Det finnes altså ingen omtanke for muslimers omdømme selv om de påberoper seg en rørende antirasisme. Det er en falsk antirasisme når muslimer står igjen som tapere.

Til tross for at voksne muslimer selv tydelig hadde sagt i fra via sine paraplyorganisasjoner, Islamsk Råd Norge og Muslimsk DialogNettverk, at de ikke trengte noe beskyttelse fra antirasister og politiske partier, og dermed ingen motdemonstrasjoner.

De ble overkjørt av alle de ovennevnte aktørene - samt «Alna mot Rasisme». Til og med MDGs vanligvis sindige muslimske politiker Shoaib Sultan valgte å mobilisere og dra til motdemonstrasjonen på Furuset, vel vitende om at muslimske paraplyorganisasjoner har advart mot det, og at det var stor sannsynlighet for voldelig utvikling.

Feil budskap

«Alna mot Rasisme» består blant annet av Alna Rødt, Alna Ap, Alna SV, Alna AUF, aktivist Laial Janet Ayoub, LIN og Fagforbundet Alna. Det fører til at unge muslimer i hele landet får et budskap om at det er i orden med vold.

Spørsmålet mitt til alle disse er om de virkelig bryr seg om muslimer. Til tross for at muslimer selv ikke ønsket noe hjelp, og var klar over at det har utviklet seg til vold de siste gangene, så valgte alle de ovennevnte å overkjøre muslimers ønske om å ignorere SIAN. Og det gikk den veien det måtte gå, med angrep på politiet og overfall på SIAN i Oslo og i Bergen, og dermed tilhørende bekreftelser av fordommer mot muslimer som voldelige og islam som en voldelig religion.

Forsvares eller bortforklares

Forebygging av faren for intoleranse og vold blant muslimer er ikke prioritert blant disse antirasistene. Tvert imot så forsvares volden mot politiet og SIAN - eller bortforklares. De er med på å radikalisere SIAN med sin vold.

Vi må være glade for at SIAN vil bruke demokratiet og vil ha samtaler. Jeg blir mer bekymret den dagen de gir opp demokratiet. Antirasistene er fullt klar over at SIANs hovedbudskap er deres stigmatisering, fordommer og stereotypier av muslimer som voldelige.

Hvorfor vil de da gi SIAN rett ved antirasistisk bruk av vold? Er politisk posisjonering viktigere enn arbeid mot stigmatiseringen av muslimer? Er det egoisme som styrer istedenfor antirasisme? Er det viktigere å ha unge muslimer som fotsoldater istedenfor å lære dem toleranse, åpenhet og demokrati mot provokasjon?

Toleranse og antivold

Dette handler ikke kun om SIAN. De er åpenbart rasistiske. Men dette handler om toleranse og antivold. Åpner man opp for vold mot noen på grunn av meninger vi ikke liker, hvor skal dette ende da? Har antirasistene glemt hvor galt det kan gå hvis man åpner opp for vold? Har de glemt Charlie Hebdo-massakren? Hvor skal dette stoppe?

Neste gang går de samme unge muslimene mot antirasistene. Glemmer antirasistene at de selv er feminister, liberale, mot homofobi og for minoritetenes rettigheter?

Hvis de ikke lærer unge muslimer toleranse, så vil de neste gang gå mot antirasistene på grunn av deres liberale verdier.

Et illiberalt monster

Skaper antirasistene dermed et illiberalt monster. Hvordan står det til med homofobien, kvinnesynet og fordommer mot annerledestenkende og blasfemikere på grunn av islamismen i sentrale moskémiljøer? Har islamismen skapt en intellektuell, sint underklasse blant muslimer som antirasistene?

Dette kjenner vi med pakistansk bakgrunn godt til med mange utenomrettslige drap på blasfemikere den siste tiden i Pakistan - med hyllest fra islamister. Hva er det de ovennevnte antirasistene holder på med?

Det er ikke omtanke for muslimer dette handler om, fordi da hadde de bedt om toleranse, antivold, åpenhet og mer demokrati.