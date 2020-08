Mye festbråk etter tidligere skjenkestopp

At alkoholserveringen nå stanser tre timer tidligere enn før, gir ikke roligere netter for politiet.

Fra lørdag 8. august ble forbudt å servere alkohol etter midnatt.

Over hele landet melder politiet om festbråk og forstyrrelse av natteroen. Mange festglade ungdommer, som pleier å gå ut ved 23-tiden, har heller hele festen hjemme, forteller en operasjonsleder i politiet til NTB.

Politiets operasjonsleder i Trøndelag, Ole Petter Hollingen, opplyser til Dagbladet at de har loggført 84 henvendelser på forstyrrelse av nattero og festbråk, og at det er langt mer enn normalen.

Les også: I Bergen mottok politiet 50 meldinger om festbråk natt til lørdag

I Vest politidistrikt har de også hatt en travel søndagsnatt. Mellom klokken 23 og 5.30 registrerte de 65 oppdrag relatert til festbråk og forstyrrelse av natteroen i Bergen og omegn.

– Vi rakk ikke å rykke ut på alle meldingene, men har avsluttet en del fester med muntlige pålegg, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen.

Frustrerte naboer

I Oslo har politiet ikke grunnlag for å si at de har roligere netter enn ellers etter at skjenkingen nå stanser tre timer tidligere enn vanlig.

– Vi har færre oppdrag knyttet til utelivsproblematikk, men det er ingen tvil om at vi har fått flere telefoner fra frustrerte naboer om feststøy enn ellers, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB søndag morgen.

I Sørvest politidistrikt har politiet fått inn rundt 50 meldinger om forstyrrelse av natteroen i tidsrommet fra 22.30 til klokken 3.00.

Les også: Politiet med klar oppfordring til foreldre: - Snakk med barna dine!

– Vi har vært på svært få av disse fordi vi har hatt andre mer prekære oppdrag. Etter midnatt flyttet utelivet seg til matbodene i Stavanger sentrum og her serveres det mat til klokken 4 og der fortsetter gjerne festen for mange, sier operasjonsleder Jøran Solheim til NTB.

Ap-Raymond vil ha dialog om skjenketider

Tirsdag sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at regjeringen bør se på beslutningen om å stenge alkoholservering på utesteder ved midnatt.

Han sa at han forstår at det er et ønske om å bremse alkoholservering. Men han stiller spørsmål ved om dette er riktig vei å gå.

– Jeg ønsker en dialog om begrensninger i skjenketider fungerer etter hensikten, sa Johansen på en pressekonferanse om smittevernsituasjonen i Oslo tirsdag.

– Kanskje er det bedre at intakt skjer i kontrollerte former enn i private hjem og i offentlige parker, sa han.

(©NTB)