Mye nedbør gir oransje flomnivå i flere elver

I flere elver i både Sør-Norge og Nordland har vannføringen økt etter de store nedbørsmengdene i helgen. Og vannet stiger fortsatt på grunn av snøsmeltingen.

Høye temperaturer og økt snøsmelting kombinert med fortsatt regn i deler av Østlandet gjør at vannføringen i enkelte elver vil fortsette å stige de nærmeste dagene, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Dette gjelder spesielt i Gudbrandsdalen.

– Vannføringen har i løpet av søndag og natt til mandag nådd oransje nivå i mange elver både i Sør-Norge og i Nordland. Mange har kulminert, men flere er fortsatt stigende, sier Elin Langsholt, vakthavende hydrolog i NVE i en statusoppdatering på varsom.no.

– Alvorlig situasjon

– Oransje nivå er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden og kan medføre alvorlige skader. Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. I den grad det nå er mulig, er det viktig å sikre og flytte verdier langs utsatte vassdrag, sier Langsholt.

FLOM: Mye vann i Prestfossen i Lom. Foto: Torbjørn Olsen (Gudbrandsdølen Dagningen)

Både fredag, lørdag og søndag har det kommet mye nedbør, noe som fortsatter på formiddagen mandag på østlige deler av Østlandet.

Rødt nivå i Strynevatnet

Både i Gudbrandsdalslågen og i Otta har vannføringen steget siden søndag. I Ottavassdraget, som renner til Lågen, har vannføringen økt betydelig. I Vestland fylke var vannføringen i Strynevatnet på rødt nivå – det mest alvorlige – lørdag kveld, og vannstanden har økt noe siden da. Det er ventet at vannet vil fortsette å stige i noen dager til.

Dønfoss i Skjåk kommune. Foto: Torbjørn Olsen (Gudbrandsdølen Dagningen)

– Det ventes fortsatt høye temperaturer de neste tre dagene og vedvarende stor snøsmelting i Nordland. Dette kan gi vannføringer på gult og til og med oransje nivå i løpet av de neste tre dagene, sier Langsholt.

Fortsatt skogbrannfare

Selv om regnværet de siste dagene har vært kjærkomment, så er det fortsatt stor skogbrannfare flere steder i landet før St. Hans.

FLOM: Nordberg solside i Skjåk kommune. Foto: Torbjørn Olsen (Gudbrandsdølen Dagningen)

Dette gjelder spesielt i Innlandet og Trøndelag, samt deler av Vestland, Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark, ifølge Meteorologisk institutt.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er hovedregelen, men forskriften åpner for at du kan gjøre opp ild der du garantert ikke starter en brann.

FLOM: Nordberg solside i Skjåk kommune. Foto: Torbjørn Olsen (Gudbrandsdølen Dagningen)

Det er uansett ikke fritt fram å tenne sankthansbål. Det er forbudt i eller nær skogen. Der det garantert ikke fører til brann, er sankthansbål tillatt ved tilrettelagte bålplasser i strandkanten langs kysten.

