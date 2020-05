Mye snø ventes på Nordvestlandet

Det er sendt ut gult farevarsel for mye snø på Nordvestlandet fra og med søndag kveld.

Meteorologisk institutt ber folk beregne ekstra tid til transport og kjøring, etter at det har blitt sendt ut et gult farevarsel for mye snø i Sunnfjord, Nordfjord, og Møre og Romsdal.

- Fra søndag kveld ventes det synkende snøgrense og perioder med snø- og sluddbyger også under 300 meter, spesielt i indre strøk, opplyser instituttet på yr.no.

De anbefaler folk om å bruke riktige dekk, og kjøre etter forholdene.

- Det er så kjølig luft i området at når kvelden kommer bli snøgrensen ganske lav, og det kan ligge snø i veien relativt langt ned. Hadde det vært på vinteren er det ikke sikkert at vi hadde sendt ut et farevarsel, men siden det nå nærmer seg vår og mange har lagt om til sommerdekk så sender vi ut, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Frode Hassel til Nettavisen.

Farevarsel for snøfokk

Det er også sendt ut et gult farevarsel for snøfokk i Saltfjellet.

- Fra tirsdag formiddag ventes lokal snøfokk i fjellet på grunn av sterk vind fra sørvest i kombinasjon med snø, skriver instituttet.

Det er ventet vanskelige kjøreforhold som følge av snø som pakker seg i veibanen, og instituttet ber folk om å kjøre etter forholdene, samt bruke riktige dekk.

- Det er et kraftig lavtrykk som kommer inn, og mye vind med en god del nedbør. Det er såpass kaldt at det kommer som snø over 400 meter. Det problemet vil være både tirsdag og onsdag ser det ut til. Det kan hende at varselet blir utvidet i morgen, og at det blir et større område som blir dekket av varselet, sier Hassel.

Litt kjøligere enn ventet

Tidligere ble det meldt at det kunne bli temperaturer opp mot 20-23 grader i Sør-Norge i slutten av uken. Hassel opplyser nå at det kanskje ikke blir så høye temperaturer.

- Tidligere så det ut til at det ble litt varmere enn det kanskje blir. I Oslo venter vi nok en 14-15 grader utover i uken, og rundt det samme i Kristiansand, sier han.

Det vil stort sett bli tørrvær i Sør-Norge sør for Stad, men meteorologen sier det kan dukke opp noen lokale ettermiddagsbyger.

- Lenger nord ser det ikke så fint ut, der er det litt mer blandet vær. I Trøndelag ligger temperaturen på 5-7 grader, og det har vært noe nedbør der de siste dagene. Det er områdene i sør som får mest glede av solen, sier Hassel.